Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала о подготовке детей к летнему лагерю

По ее словам, до отъезда необходимо оформить в поликлинике справку 079/У. В ней указываются сведения о проведенной вакцинации, перенесенных заболеваниях и результаты анализов. На справке обязательно должна стоять печать поликлиники и подпись врача, иначе она является недействительной.

«Непосредственно перед отправлением необходимо сдать анализы крови, мочи, кала на яйца глист, пройти обследование на энтеробиоз. А также взять у педиатра по месту жительства справку об отсутствии контактов с инфекционными больными», - рассказала директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Она добавила, что медперсонал и вожатые лагеря должны знать о наличии у ребенка аллергии и других хронических заболеваний.

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