Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала вредные для печени продукты

По ее словам, печень называют «биохимическим заводом» человеческого тела. Она производит необходимые белки для строения тканей, расщепляет жиры и углеводы, очищает кровь от бактерий и вредных веществ. Проблем с печенью можно избежать благодаря правильному питанию.

«Вводите в рацион ребенка сельдерей, свеклу, капусту, больше зеленых овощей. Не забывайте про крупы, особенно полезна овсянка. Для приготовления мясных блюд используйте птицу, нежирную говядину, обязательно в рационе должна быть рыба нежирных сортов», - рассказала Одинаева.

Не стоит часто давать ребенку сладости, мороженое, сливки, какао, продукты с консервантами, полуфабрикаты промышленного производства, заключила врач.

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