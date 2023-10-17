Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала особо настораживающие признаки ОРВИ

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Кроме того, незамедлительно показать ребенка врачам ребенку нужно при затрудненном дыхании, признаках дыхательной недостаточности. А также при сильной головной боли, болях в животе, носовом или кишечном кровотечении.

В ряде поликлиник Подмосковья действует кабинет неотложной помощи, куда можно обратиться без записи. Вызвать врача на дом можно по телефонам 103 или 122.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

По словам главного детского врача Подмосковья Нисо Одинаевой, вызвать педиатра нужно, если температура держится выше 38 градусов более трех дней и повышается повторно. Также тревожными симптомами являются одышка, посторонние хрипы при дыхании, сыпь, рвота, диарея, боль в ушах или горле.

«Обычно родители сами распознают признаки острых респираторных вирусных инфекций у детей и знают, как с ними бороться самостоятельно. Основная задача - вовремя заметить появление тревожных симптомов болезни, так называемых „красных флагов“, когда без помощи врача не обойтись», - отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Поводом для вызова скорой помощи являются: нарушения сознания, температура выше 40, судороги, нарушения координации, удушье, признаки дыхательной недостаточности, сильные головные или брюшные боли, кровотечения.