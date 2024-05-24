Главный педиатр Подмосковья Одинаева напомнила правила отдыха с детьми на море

«Если ребенок оказался на пляже, то он должен быть в головном уборе и обязательно намазан солнцезащитным средством. Малыша нужно стараться разместить в тени и следить, чтобы он пил бутилированную воду», - подчеркнула Одинаева.

Находится на улице с 12 до 15 часов нельзя, так как это период самой сильной солнечной активности. Для снижения риска кишечной инфекции необходимо мыть руки и фрукты. Также для купания лучше выбирать не бассейн, а море.

«Для малышей используйте подгузники для плавания, мойте руки после туалета, перед едой, приготовлением пищи, уничтожайте мух в комнате и на кухне, соблюдайте нормы хранения и обработки продуктов», - заключила Одинаева.

На отдых с собой необходимо взять аптечку. Памятку по ее сбору можно найти на портале «Детство».

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