Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала о важности конгресса «5П Детская медицина»

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За три дня на 21 площадке выступили почти 200 ведущих российских и зарубежных специалистов в области детской медицины. Свыше семи тысяч участников приняли участие более чем в 80 тематических симпозиумах, дискуссиях и научных семинарах.

«Основная цель наших ежегодных встреч - обсуждение новейших достижений в области детской медицины, противодействие инфекционным угрозам в будущем, развитие телемедицины, цифровых технологий и выработка методов по повышению качества оказания медпомощи детскому населению», - прокомментировала Одинаева.

Впервые в рамках конгресса прошел форум «Орфей». Его участникам представили последние достижения диагностики, лечения и реабилитации детей с редкими заболеваниями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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