02 апреля 2024, 17:08

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала о правилах поведения при встрече со змеей в лесу

ники детства
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С наступлением весеннего тепла в лесах Московской области начали просыпаться змеи, в том числе и ядовитые. Главный педиатр региона, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как обезопасить детей от встречи с пресмыкающимися и что делать, если гадюка все же укусила ребенка.

По ее словам, в Подмосковье чаще всего можно пострадать от укуса гадюки, а если не оказать вовремя помощь, яд змеи может привести к смерти.

«Почуяв опасность, гадюка сворачивается в кольцо, угрожающе шипит и только потом совершает броски, во время которых может укусить. Первое, что необходимо донести до ребенка: змеи не нападают просто так. Они лишь защищают свое жилище. Поэтому важно рассказать детям, где обитают змеи, какие из них опасны и как избежать нападения», - рассказала Одинаева.

Она добавила, что не стоит пугать змею, так как это только спровоцирует нападение на человека. Наоборот, нужно спокойно отойти на безопасное расстояние. Также необходимо на прогулку в лес надевать плотную одежду и ботинки из кожи или резины.

«Если змея все-таки напала, нужно зафиксировать пораженную конечность, ребенка уложить, чтобы он не двигался, и сразу же вызвать скорую помощь. Во время ожидания докторов важно как можно больше пить, чтобы уменьшить концентрацию попавших в кровь токсинов», - пояснила Одинаева.

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Дети Скорая помощь Змеи
02 апреля 2024, 17:57
Студенты и педагоги Подмосковья присоединились к акции по поддержке людей с аутизмом
Министерство образования Московской области
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Акция «Зажги синим» прошла в Подмосковье 2 апреля. Она привлекает внимание на необходимость помощи людям с неизлечимыми забоеваниями. К ней присоединились студенты и педагоги подмосковных колледжей и университетов

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, акция призвана повысить уровень жизни людей с неизлечимыми заболеваниями. Ее участники провели обучающие беседы, создали плакаты с информацией об особенностях аутизма и советами по взаимодействию с такими людьми.

Синий цвет стал символом аутизма. В знак поддержки им подсвечивают города.

В ведомстве добавили, что принять участие в акции можно, подсветив синей лампой или гирляндой окна, надеть одежду голубого цвета или подсветить им фото профиля.

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Образование
02 апреля 2024, 17:56
Проект команды из Королева выбрали для ролика правительства России о научном волонтерстве
Медиасток.рф
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Команда Королева снимет ролик о проекте «Удобный город». Он направлен на планирование и развитие инфраструктуры в муниципалитетах.

Как сообщили в администрации округа, в проекте активно участвуют волонтеры наукограда. Они помогают специалистам в области когнитивной науки, искусственного интеллекта и градостроительства выяснить, как жители взаимодействуют с городскими пространствами.

Добровольцы посещают лекции о технологиях, проходят опросы и участвую в исследованиях с применением дополнительной реальности и трехмерной камеры. Так, они могут оценить городские пространства и составить визуальную тепловую карту, которая поможет специалистом спланировать комфортные и экологичные пространства.

«Команда „Королев Креатив“ продолжает проводить исследования и лекции, на которых можно не только узнать много нового, но и обсудить предложенные темы, и предложить для обсуждения свою», - добавили в ведомстве.

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Исследования Волонтеры Опросы Королев Технологии
02 апреля 2024, 17:48
Обучающий семинар для медперсонала провели в МОНИИАГ
Министерство здравоохранения Московской области
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Обучающие семинары регулярно проводят для медицинского персонала в МОНИИАГ. Очередное образовательное мероприятие провели на последней неделе марта. Темой семинара стало проведение сердечно-легочной реанимации.

Медицинские работники обсудили теоретические вопросы оказания помощи, отработали практические навыки, необходимых в ежедневной практике медицинского персонала, а также разобрали действия акушерок и медицинских сестер в конкретных ситуациях.

«Регулярное обучение медицинского персонала на рабочих местах - важная часть нашей работы. Оно проводится с целью усовершенствования навыков сотрудников, повышения их профессиональной квалификации и, в конечном счете, повышения качества медицинской помощи, оказываемой пациентам», - прокомментировала заместитель главного врача института по лечебной работе Оксана Чаплыгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Работа
02 апреля 2024, 17:43
Безопасность еще более чем 100 аттракционов проверили в Подмосковье
Министерство благоустройства Московской области
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Все аттракицоны в парках Подмосковья пройдут проверку на готовность к работе в теплый сезон. Специалисты уже осмотрели 133 конструкции.

Как рассказали в министерстве благоустрйоства Подмосковья, проверки завершат 1 мая.

«Подготовка аттракционов требует особого внимания. В парках оцифровано - 552 аттракциона, из которых подлежат обязательной регистрации - 376. Гостехнадзором Минэкологии региона уже начаты проверки», - сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

Все аттракционы пройдут ежегодный технический контроль. Кроме того, их ежедневно будут проверять на техническую исправность, чтобы обеспечить безопасность для отдыхающих.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки

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