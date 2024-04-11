Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала о гепатите С у детей

Каждую женщину, которая готовится стать мамой, обследуют, в том числе на наличие гепатита С. Если у нее выявили заболевание, то за здоровьем ребенка будут тщательно следить. Его проверят на наличие вируса в возрасте четырех, а затем - 18-ти месяцев. Если гепатит С выявят, то врачи назначат современную медикаментозную терапию, у которой нет осложнений и побочных эффектов.

Хронический гепатит негативно сказывается на печени, а также на легких, сердечно-сосудистой системе, может спровоцировать сахарный диабет и аутоимунные недуги.

«Сейчас есть все возможности также 100% излечиться, лекарства есть. Я бы посоветовала женщинам в обязательном порядке проконтролировать наличие этого вируса в организме новорожденных детей, детей в 18 месяцев и далее соблюдать бытовые правила для того, чтобы не передать вирус окружающим», - добавила Нисо Одинаева.

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Особенность гепатита С заключается в его сложном выявлении. И взрослые, и дети могут долгое время не подозревать, что получили именно это заболевание, ведь симптомы могут указывать на любой недуг: утомляемость, общее недомогание, тошнота и снижение когнитивных функций. Тревожные звоночки появляются только на поздних стадиях, когда пациенту требуется трансплантация печени, рассказала Нисо Одинаева. Именно за это вирус назвали «ласковым убийцей». В среднем в России распространенность гепатита С у детей составляет 0,5%.

По словам педиатра, чаще всего дети заражаются вертикально - от матери, будучи еще в утробе, или получив вирус бытовым путем. Предотвратить это помогает профилактика.

«Московская область является пионером выстраивания системы борьбы с гепатитом С. Первыми начали ее со взрослым населением. Начиная с 2018 года, к стратегии присоединился наш институт детства. Мы создали центр для детей с хроническим гепатитом С, его задача - не только начать лечить детей, но и проводить стратегию своевременной диагностики. Поскольку основной путь - вертикальный, в эту борьбу мы пригласили акушеров-гинекологов и неонатологов, чтобы не пропустить и не потерять ни одного ребенка, который рожден от мамы с гепатитом С», - рассказала Нисо Одинаева.