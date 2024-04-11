11 апреля 2024, 11:53

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала о гепатите С у детей

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Подмосковье одним из первых перешло на новые методы лечения гепатита С у детей. Современные медикаменты позволяют избавиться от вируса в 100% случаев. При этом важно вовремя диагностировать заболевание и не забывать о профилактике, рассказала главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева в интервью «360».

Каждую женщину, которая готовится стать мамой, обследуют, в том числе на наличие гепатита С. Если у нее выявили заболевание, то за здоровьем ребенка будут тщательно следить. Его проверят на наличие вируса в возрасте четырех, а затем - 18-ти месяцев. Если гепатит С выявят, то врачи назначат современную медикаментозную терапию, у которой нет осложнений и побочных эффектов.

Хронический гепатит негативно сказывается на печени, а также на легких, сердечно-сосудистой системе, может спровоцировать сахарный диабет и аутоимунные недуги.

«Сейчас есть все возможности также 100% излечиться, лекарства есть. Я бы посоветовала женщинам в обязательном порядке проконтролировать наличие этого вируса в организме новорожденных детей, детей в 18 месяцев и далее соблюдать бытовые правила для того, чтобы не передать вирус окружающим», - добавила Нисо Одинаева.

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Особенность гепатита С заключается в его сложном выявлении. И взрослые, и дети могут долгое время не подозревать, что получили именно это заболевание, ведь симптомы могут указывать на любой недуг: утомляемость, общее недомогание, тошнота и снижение когнитивных функций. Тревожные звоночки появляются только на поздних стадиях, когда пациенту требуется трансплантация печени, рассказала Нисо Одинаева. Именно за это вирус назвали «ласковым убийцей». В среднем в России распространенность гепатита С у детей составляет 0,5%.

По словам педиатра, чаще всего дети заражаются вертикально - от матери, будучи еще в утробе, или получив вирус бытовым путем. Предотвратить это помогает профилактика.

«Московская область является пионером выстраивания системы борьбы с гепатитом С. Первыми начали ее со взрослым населением. Начиная с 2018 года, к стратегии присоединился наш институт детства. Мы создали центр для детей с хроническим гепатитом С, его задача - не только начать лечить детей, но и проводить стратегию своевременной диагностики. Поскольку основной путь - вертикальный, в эту борьбу мы пригласили акушеров-гинекологов и неонатологов, чтобы не пропустить и не потерять ни одного ребенка, который рожден от мамы с гепатитом С», - рассказала Нисо Одинаева.

Семья Врачи Женщины
11 апреля 2024, 13:18
Около 30 компаний Подмосковья вступили в проект «Производительность труда» с начала года
фото Велком
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Еще 27 компаний Подмосковья стали участниками нацпроекта «Производительность труда» с начала года. Всего число предприятий-участников в Московской области превысило 260.

«Поддержку в реализации нацпроекта им оказывает Федеральный и региональный центры компетенций», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Представители центров помогают компаниям выбрать пилотный участок производства, а также разработать программу, которая позволит оптимизировать производственные процессы. В этом году к проекту присоединились компании из Пушкино, Мытищ и Истры. Подать заявку на участие можно на портале Производительность.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля. Программу подготовили и подмосковные парки: там все желающие смогут высадить дерево, собрать скамейку или скворечник.

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Бизнес Нацпроекты
11 апреля 2024, 13:14
Еще 50 пешеходных переходов с умной подсветкой обустроят в Подмосковье к лету
Медиасток.рф
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Еще около 50 умных пешеходных переходов с подсветкой оборудуют в Подмосковье к лету. Они появятся на региональных дорогах в 18 округах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пешеходные переходы с умной подсветкой позмолят снизить аварийность у социально важных объектов.

«Такие переходы даже на освещенном участке дороги дополнительно привлекут внимание автомобилистов и повысят безопасность. В прошлом году мы уже установили 50 таких переходов», - сказал заместитель председателя правительства, глава Минтранса Алексей Гержик.

В темное время суток такие переходы освещает дополнительная подсветка, которая также реагирует на появление пешехода и включает мигающие светодиоды на дорожных знаках. Больше всего таких объектов появятся в Люберцах и Балашихе.

В ведомстве добавили, что в прошлом году в Подмосковье на дорогах погибли 197 пешеходов, из которых 138 - в темное время суток.

«Несколько лет мы оборудуем пешеходные переходы дополнительной и проекционной подсветкой - „подсвеченных“ переходов в Подмосковье уже больше пяти тысяч. Эта мера позволяет дополнительно привлечь внимание водителя и снизить вероятность ДТП, что важно даже на освещенном участке дороги», - добавили в министерстве.

Узнать, где установят умные переходы, можно по ссылке.

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Дороги
11 апреля 2024, 13:06
Зарядка ко Дню космонавтики прошла в парке Кривякино в Воскресенске
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В усадьбе Кривякино города Воскресенск прошло мероприятие, посвященное одновременно Всемирному дню здоровья и Дню космонавтики. Молодежь и представители старшего поколения собрались на свежем воздухе, чтобы начать день с активной зарядки, а затем поучаствовать в танцевальном флешмобе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Организаторами мероприятия выступили молодежный центр «Олимпиец» и проект «Активное долголетие» из Одинцово.

«Молодежь сейчас находится на таком уровне активности, когда им интересно участвовать в жизни города, быть вовлеченными в политику, социальные проекты и вносить свой вклад в развитие общества», - поделилась Елизавета Коробова, специалист молодежного центра «Олимпиец».

Самым ярким и символичным моментом праздника стало построение участников в форме ракеты.

Молодежь Воскресенск Парки
11 апреля 2024, 12:53
Производство электрических счетчиков запустят в ОЭЗ «Дубна»
ОЭЗ «Дубна»
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Компания «РОКИП» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна». Инвестор запустит производство счетчиков электрической энергии, устройств сбора и передачи данных.

«Инвестиции в проект, предполагающий строительство производственного здания площадью не менее 2,5 тысячи квадратных метров, составят 205 миллионов рублей. На новом предприятии создадут около 40 новых рабочих мест для жителей Дубны и близлежащих муниципалитетов», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Счетчики «РОКИП» демонстрируют высокую точность измерений и учет электроэнергии. Продукция проходит строгий контроль.

Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Воскресенск Парки

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