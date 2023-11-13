Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева назвала способы укрепить иммунитет осенью

«Главное для родителей - содержать ребенка в здоровой среде. Если рядом кто-то болеет, лучше ограничить контакты и использовать средства защиты, чтобы избежать заражения», - отметила Нисо Одинаева.

По ее словам, переутомление, недосыпание и недостаток свежего воздуха быстро приводят к ослаблению организма. Чтобы этого избежать, важно придерживаться распорядка дня.

Питание ребенка должно быть сбалансированным и обязательно включать мясные, рыбные, молочные продукты, овощи и фрукты. Детям необходимы ежедневные прогулки на улице хотя бы по 30 минут. Это помогает укрепить иммунитет. Активные игры, спорт и закаливание также защищают растущий организм от вирусов.

Доктор напомнила, что важно соблюдать правила гигиены: мыть руки перед едой и после улицы, проводить влажную уборку не реже раза в сутки, регулярно проветривать помещение.

Все эти рекомендации помогут снизить риск заболевания ребенка вирусами осенью.

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