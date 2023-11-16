Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин развеял мифы о вейпах

«Хочу напомнить, что все электронные устройства для курения - это маркетинг, когда в общество выбрасываются мифы о якобы безвредности этих устройств. А упаковка, подача и в целом позиционирование на рынке выстроены так, чтобы привлечь внимание молодежи», - заявил Холдин.

По его словам, если три момента, которые следует помнить о гаджетах. Они вредны для здоровья, так как в их составе есть никотин, а в жидкости для вейпов - огромное количество химических веществ. Также они не помогут бросить вредную привычку, а наоборот, ее усугубят.

Третий важный момент - никто не знает, что будет с курильщиком вейпов через пять, 10 или 20 лет.

«Если не можете бросить курить, не стоит прибегать к электронным гаджетам по доставке никотина. В случае, когда чувствуете, что не в силах справиться с зависимостью самостоятельно, обратитесь в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера, и вам обязательно помогут», - подытожил Холдин.

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