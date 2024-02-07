Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о влиянии курения на состояние зубов

По словам врача, у курящих людей чаще встречаются болезни десен и полости рта. Такие проблемы могут привести к преждевременной потере зубов и другим страшным последствиям.

«Это проявляется воспалением и болезненностью дёсен, изменением цвета зубов, повышением их чувствительности и развитием кариеса. В результате воспаления десен появляется кровоточивость, неприятный запах изо рта. Всем известно, что проблемы с деснами - одна из самых частых причин преждевременной потери зубов. К сожалению, впоследствии курильщики могут не только столкнуться с потерей зубов, но и с онкологическими заболеваниями полости рта», - сказал нарколог.

Виталий Холдин добавил, что электронные сигареты оказывают такое же негативное воздействие, как и обычные. Токсичные вещества и никотин раздражают слизистую оболочку рта, вызывают сухость и воспаление.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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