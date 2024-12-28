28 декабря 2024, 11:14

Главный нарколог Подмосковья рассказал об альтернативах алкоголю на новогоднем столе

Медиасток.рф
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Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, чем можно заменить спиртное на праздничном столе в Новый год. Для тех, кто предпочитает трезвый образ жизни подойдут алкогольные коктейли, смузи и чаи.

По словам Виталия Холдина, алкоголь имеет множество альтернатив. Его могут заменить коктейли на основе соков, фруктов и газированной воды, смузи, травяные чаи. Такие напитки можно подавать как в холодным, так и к горячим блюдам.

Праздничным напитком также могут стать кокосовая вода и молочные коктейли.

«Не стоит покупать безалкогольное вино, а детям предлагать так называемое „детское шампанское“. Так, алкогольная тематика никуда не денется, а у подрастающего поколения может войти в привычку, что любое застолье сопровождается алкоголем, пусть даже „детским“, - отметил врач.

Он добавил, что зимой полезно обратить внимание на коктейли на основе имбирного эля. В сочетании с лимонным соком и мятой он создает освежающий и ароматный напиток.

Праздники Врачи Новый год
28 декабря 2024, 11:36
Мечту юного жителя Воскресенска исполнили на акции «Елка желаний»
МУ "МЦ "Олимпиец"
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В Воскресенске исполнили желание юного жителя Максима. Ему подарили билеты на новогоднее представление, которое пройдет во Дворце культуры «Химик».

Мечту ребенка исполнил директор молодежного центра «Олимпиец», исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов. Он вручил Максиму долгожданные билеты на представление и поздравил семью с наступающим Новым годом. Мальчик с нетерпением ждет этого события, чтобы провести время с друзьями.

Благотворительная акция «Елка желаний» действует в России с 2018 года. Она приносит детям радость и вдохновляет. Инициатива создана для того, чтобы позаботиться о тех, кто нуждается во внимании и поддержке. Каждый может сорвать концерт с елки и исполнить мечту ребенка, который попал в трудное жизненное положение или борется с серьезным недугом. В акции также приняли участие дети из многодетных семей и дети участников СВО.

Воскресенск
28 декабря 2024, 11:34
Концерт к 85-летию солиста клуба «Ретро 55+» прошел в Воскресенске
ДК "Юбилейный"
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В Воскресенске прошел творческий вечер Валентина Кузнецова. Недавно артисту исполнилось 85 лет.

Валентин Кузнецов на протяжении трех лет занимается в студии «Иван да Марья» клуба «Ретро 55 ». Праздничный вечер «Герой нашего времени» прошел в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» во Дворце культуры «Юбилейный».

Валентин Иванович добился высот в творчестве, в том числе завоевал диплом «Гран-при» на конкурсе «РИО-РИТА 2024». В начале концерта юбиляру вручили букет цветов. Его поздравил председатель окружного Совета ветеранов Василий Дацюк. Он вручил ему грамоту за мастерство.

Со сцены прозвучали популярные хиты и романсы, которые исполнил Валентин Иванович. Также выступили дуэт Елены Капорской и Сергея Владовича. Программу украсило выступление Дарины Дулгер с песней «Я искала тебя».

Активное долголетие Воскресенск
28 декабря 2024, 11:33
Глава Воскресенска исполнил мечты детей на акции «Елка желаний»
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Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Воскресенске Алексей Малкин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнил мечты юных Софьи и Павла.

Ребята попросили Деда Мороза подарить им батут и боксерскую грушу.

«По доброй традиции снял с новогодней елки, установленной в фойе здания администрации округа, шарики, таящие в себе заветные пожелания двух маленьких жителей Воскресенска - Софьи и Павла. Девочка давно мечтает о каркасном батуте, а Паше, будущему боксеру, необходимо дополнительно тренироваться дома и отрабатывать технику на новой груше» - отметил глава муниципалитета.

Желания были исполнены. Глава округа примерил на себя роль Деда Мороза и порадовал юных жителей Воскресенска. Он поздравил их с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, успехов, радости и счастья.

Воскресенск
28 декабря 2024, 11:17
Спасатели деблокировали пострадавшего после ДТП водителя в Луховицах
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» деблокировали из запертого автомобиля мужчину, попавшего в ДТП в Луховицах. Об инциденте сообщили очевидцы, позвонив по номеру 112.

ДТП произошло из-за попутного столкновение двух грузовиков. Водителя одного из транспортных средств зажало искореженными конструкциями кабины. Авария случилась на 131 километре федеральной трассы «Урал».

«Оперативно прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку и отключили аккумуляторы транспортных средств во избежание возгорания. Также спасатели осторожно деблокировали 51-летнего мужчину из покореженной кабины и, оказав ему первую помощь, передали прибывшим медикам», - заключил начальник части Валерий Осипов.

Спасатели ДТП Водители Луховицы

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