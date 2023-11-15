Главный логопед Подмосковья назвал признаки необходимости работы ребенка со специалистом

«Если у ребенка отсутствует или отмечается задержка в появлении гуления, лепета, слов, фраз, ребенок не понимает обращенную речь - это повод обратиться к логопеду и пройти обследование речевого развития ребенка», заявил Просецкая.

По мнению специалиста, тянуть с визитом к логопеду не стоит. Часто родители привыкают к произношению ребенка и перестают замечать другие проблемы в речи. Чем раньше нарушение обнаружили, тем легче его скорректировать, уверена Просецкая.

Логопед уточнила, что звук можно поставить за одно-два занятия. Однако перед этим следует подготовить артикуляционный аппарат, на что уходить много времени. После постановки звука его нужно автоматизировать, то есть закрепить.

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