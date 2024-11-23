23 ноября 2024, 20:53

Главный городской коллектор в Солнечногорске отремонтируют к концу года

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Главный участок канализационного коллектора, который проходит вдоль Екатерининского канала, капитально ремонтируют в Солнечногорске. Подрядчик проложил уже более километра труб, осталось порядка двухсот метров. По окончании работ качество коммунальных услуг улучшится у более 60 тысяч жителей.

Это самый аварийный участок с высокой степенью износа. На время проведения работ водоотведение организовано по временной трассе. Старые трубы заменяются на гофрированные в железобетонном футляре для защиты от механических повреждений. Прокладка осуществляется методом микротоннелирования - современной бестраншейной технологией. Это позволило сохранить зеленые насаждения и избежать перекрытия части Тимоновского шоссе.

Кроме капитального ремонта трассы, подрядчик «Стайл групп» установит новые колодцы и проведет благоустройство территории. Ремонт коллектора поможет решить проблему попадания сточных вод в подвалы жилых домов на улицах Набережной, Красной, Рабочей и на рельеф Екатерининского канала. Это значительно улучшит экологическую ситуацию как в городе, так и в реках Сестра, Дубна и Волга.

Ход работ проверил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Оценил ход капитального ремонта одного из ключевых городских объектов - коллектора водоотведения. Это наиболее проблемный участок сети, который давно требует серьезного обновления. Заменено уже более километра труб на современные гофрированные материалы, которые будут надежно служить долгие годы. Благодарю жителей за понимание и терпение! Мы движемся к тому, чтобы Солнечногорск стал еще более комфортным и экологичным городом», - отметил Константин Михальков.

В настоящее время администрация сотрудничает с региональным министерством ЖКХ для ремонта еще около двух километров коллектора до очистных сооружений в рамках государственной программы.

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ЖКХ Солнечногорск Коллекторы Ремонтные работы
23 ноября 2024, 20:26
Скейт-площадку в поселке Селятино модернизируют в 2025 году
Администрация Наро-Фоминского городского округа
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В Наро-Фоминском городском округе уделяется большое внимание созданию современных и удобных условий для активного досуга молодежи. В четвертом квартале 2025 года в парке «Мечта», расположенном в поселке Селятино, планируется обновление и открытие скейт-площадки.

На новой площадке смогут тренироваться как скейтбордисты, так и любители самокатов, велосипедов и других экстремальных видов спорта. Скейт-парк будет оснащен современным оборудованием, соответствующим всем требованиям безопасности и стандартам качества.

Этот проект не только улучшит условия для занятий спортом, но и станет стимулом для привлечения молодежи к активному образу жизни. Кроме того, обновленная площадка внесет вклад в благоустройство территории парка, делая его более привлекательным и функциональным. В результате скейт-площадка станет популярным местом отдыха, где молодежь сможет развивать свои спортивные навыки и творческий потенциал.

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Наро-Фоминск Парки
23 ноября 2024, 19:55
Церемония зажжения «Вечного огня» после реконструкции прошла в Раменском
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В Раменском городском округе состоялась торжественная церемония зажжения «Вечного огня». В ней приняли участие военнослужащие Семеновского полка, представитель патриотического клуба «Высота» и участник специальной военной операции из добровольческого батальона «Барс».

Глава округа Эдуард Малышев отметил, что возложил цветы к мемориалу в память о наших героях, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.

Напомним, что мемориальный комплекс на площади Победы был обновлен после реконструкции, проведенной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В будущем планируется продолжение благоустройства: на следующем этапе предусмотрено строительство подпорной стены, лестниц, плиточных дорожек и пандуса для людей с ограниченными возможностями.

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Памятники Раменское
23 ноября 2024, 19:40
Всероссийский студенческий конкурс профмастерства начался в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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В Красногорске стартовал всероссийский конкурс профессионального мастерства «Трудкрут», объединивший более 500 студентов из 68 регионов России и восьми федеральных округов. Участниками стали представители студенческих отрядов, которые разделяют любовь к труду и стремление к активной деятельности.

Организаторами мероприятия выступили правительство Московской области, министерство информации и молодёжной политики региона, а также молодёжная организация «Российские студенческие отряды». Конкурс охватывает такие направления, как педагогика, строительство, сельское хозяйство и сфера сервиса.

Депутат Московской областной думы и председатель профильного комитета Линара Самединова отметила значимость проведения масштабных федеральных мероприятий в Подмосковье и подчеркнула вклад студенческих отрядов в развитие региона и участие в благотворительных инициативах.

В рамках этого года студенческие отряды успешно реализовали семь всероссийских и пять межрегиональных трудовых проектов. Молодежь продолжает сохранять традиции прошлых поколений, внося свой вклад в развитие страны и вдохновляя окружающих.

По словам Павла Ковалева, руководителя «Российских студенческих отрядов» Московской области, основные этапы конкурса пройдут на территории региона, а торжественное закрытие состоится 26 ноября на площадке «ВТБ Арены».

Конкурс «Трудкрут» станет важным событием для участников, предоставив им возможность продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и наладить новые связи. Мероприятие подчеркнёт значимость работы студенческих отрядов и их достижения на благо общества.

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Красногорск Студенты конкурсы
23 ноября 2024, 19:03
Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел личный прием жителей
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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав совместно с щелковским городским прокурором Денисом Зайцевым провели прием граждан. Жители обратились с рядом насущных вопросов, требующих оперативного решения.

Одной из ключевых тем стал вопрос жителей Почтового переулка, которые пожаловались на слив канализации на улицу из-за поломки насоса на канализационно-насосной станции. Проблема заключалась в том, что насос был иностранного производства, а для его ремонта требовались специальные комплектующие. Из-за этого подрядчики долгое время не могли приступить к работам. Однако на этой неделе удалось найти отечественные материалы, подходящие для ремонта. Насос будет восстановлен к 27 ноября, после чего проведут дезинфекцию территории. Сергей Джеглав взял этот вопрос на личный контроль.

Еще одним важным обращением стало заявление жительницы Лосино-Петровского, бывшей супруги участника СВО, действующей в интересах их несовершеннолетней дочери. К сожалению, отец девочки погиб, и семья столкнулась с трудностями в оформлении положенных выплат наследникам. Проблема возникла из-за того, что контракт военнослужащего был заключён в Ярославле, что привело к бюрократическим задержкам.

«В первую очередь выражаю глубокие соболезнования семье погибшего героя. Вместе с Денисом Викторовичем мы берем на себя обязательство помочь семье и решить все вопросы, связанные с выплатами», - подчеркнул Сергей Джеглав.

Прием граждан показал, что такие встречи являются важным инструментом для решения актуальных проблем жителей округа. Все поднятые вопросы находятся под контролем руководства города и прокуратуры.

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Лосино-Петровский

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