24 декабря 2023, 16:27

Главный городской каток открыли в Ивантеевке

Константин Гергая
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Главный каток открыли для жителей Ивантеевки в городском парке культуры и отдыха. Это долгожданное событие порадовала граждан, которые уже успели прокатиться на льду.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Воспользоваться катком со своими коньками можно совершенно бесплатно. Однако для тех, у кого нет необходимого инвентаря, предусмотрен пункт проката. Здесь же оборудована теплая раздевалка и камеры для хранения личных вещей.

«Потрясающий каток! Гладкая поверхность, большая площадь. Моя младшая внучка только встала на коньки и учится кататься, и здесь есть возможность спокойно в уголке попрактиковаться, не мешая тем, кто уже уверенно стоит коньках», - поделилась жительница Ивантеевки Ирина Жидкова.

Местные жители подчеркивают, что каток станет точкой притяжения для всех любителей зимних видов спорта. Его площадь превышает 1,4 тысячи квадратных метров.

Праздники Ивантеевка
24 декабря 2023, 16:06
Капремонт терапевтического корпуса завершили в больнице Каширы
Иван Дубров
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Терапевтический корпус больницы открыли в Кашире после капитального ремонта. В здании не проводились работы с 1973 года. Во время модернизации его оснастили всем современным оборудованием.

В торжественном открытии здания после ремонта приняли участие глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, а также депутаты и врачи. Именно им выпала честь разрезать символическую красную ленту, официально открыв терапевтический корпус.

«Работа проведена достаточно колоссальная. Мы видим великолепный ремонт. Поговорили с пациентами. Они очень благодарны за то, что поменялись здесь условия», - поделился депутат Государственной думы Александр Коган.

Для гостей провели обзорную экскурсию, во время которой они смогли ознакомиться с результатами капитального ремонта. Сейчас в медучреждение продолжают довозить оборудование - до нового года во всех кабинетах полностью закончат оснащение.

«Хорошо, что эти изменения происходят, но самое главное - нам нужно наполнить внутреннюю жизнь больницы. Нам надо привлекать кадры. <…> Самое главное, чтобы наше жители почувствовали совсем иное качество медицинского обслуживания», - подчеркнул Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Кашира
24 декабря 2023, 15:04
Хирурги Балашихинской больницы спасли выпившего тысячу банок энергетика мужчину
Ирина Мальцева
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Врачи Балашихинской больницы чудом спасли пациента с острым панкреатитом из-за бесконтрольного употребления энергетических напитков. Медики боролись за его жизнь в течение 14 дней, поскольку у него перестали функционировать различные органы.

Как удалось выяснить медикам, мужчина ежедневно выпивал по несколько банок энергетического напитка. За год он употребил около тысячи энергетиков. После проведения необходимых обследований, врачи поставили диагноз - острый панкреатит.

По словам заведующего хирургическим отделением № 2 Балашихинской больницы Павла Коваля, такой диагноз развился именно на фоне длительного употребления энергетиков.

«В течение 14 дней в реанимации мы выводили пациента из крайне тяжелого состояния. <…> А ведь летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70-80%, даже несмотря на современные методы лечения», - пояснил Павел Коваль.

После проведенной операции и терапии мужчина чувствует себя хорошо, но нуждается в длительной реабилитации. Врачи рекомендуют ему следовать диете и замещающей терапии.

По словам хирурга, такие случаи не редкость и важно соблюдать профилактику, включая здоровый образ жизни и своевременное обращение за медицинской помощью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи Балашиха
24 декабря 2023, 14:41
Необычный новогодний автофлешмоб провели в Мытищах
Роман Яковлев
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Необычный автомобильный флешмоб «ИмпульсЕлка» провели в городском округе Мытищи. В этом году участие в нем принимали не только легковые автомобили, но и тяжелая спецтехника.

В роли главных «звездочек» на парковке молодежного центра «Импульс» выступили пожарная машина и автомобиль ГИБДД. Всего 24 автомобиля выстроились на парковке, создав фигуру большой новогодней елки.

Идея флешмоба пришла организаторам давно. Они хотели объединить жителей городского округа Мытищи в преддверии празднования Нового года.

«Хотелось поздравить и взрослых, и детей с наступающим Новым годом. Поэтому, конечно, у нас есть собственный Дед Мороз, который никого не оставит без внимания. Ждем участников флешмоба и желаем всем хорошего настроения» - рассказала специалист центра «Импульс» Анастасия Люкшина.

После того как на улице стемнело, автомобильная «Елочка» зажгла огни. Всем участникам необычного мероприятия предложили горячий чай и сладкие угощения. Кроме того, они смогли сфотографироваться с Дедом Морозом. В ходе проведения флешмоба царила веселая и праздничная атмосфера.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область, чтобы встретить Новый год. Кроме того, он поручил подготовить регион к праздникам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Флешмобы Новый год
24 декабря 2023, 13:43
Сотрудники «Мособлпожспаса» призвали не использовать опасные горки для катания
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» 23 декабря провели патрулирование в местах катания жителей Московской области со снежных и ледяных спусков. Специалисты призывают граждан быть внимательными и отказаться от использования опасных склонов.

Заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин рассказал, что стихийно приспособленные для скатывания возвышенности несут потенциальную угрозу для любителей активного отдыха.

Он подчеркнул, что зачастую несанкционированные спуски образуются неподалеку от жилых кварталов - на береговых откосах или холмах. Юные жители Подмосковья используют любую возможность, чтобы прокатиться с горки. Однако большинство из них может быть опасно и привести к травмам.

«Как правило, к непригодным для катания относятся возвышенности, которые выходят на лед водоемов, на проезжую часть дороги или имеющие на трассе препятствия в виде деревьев, кустов, камней», - рассказал Игорь Сорокин.

Игорь Сорокин добавил, что спуски, имеющие неровности, которые могут быть использованы в качестве трамплина, представляют опасность для отдыхающих.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Спасатели

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