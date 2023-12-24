Главный городской каток открыли в Ивантеевке

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воспользоваться катком со своими коньками можно совершенно бесплатно. Однако для тех, у кого нет необходимого инвентаря, предусмотрен пункт проката. Здесь же оборудована теплая раздевалка и камеры для хранения личных вещей.

«Потрясающий каток! Гладкая поверхность, большая площадь. Моя младшая внучка только встала на коньки и учится кататься, и здесь есть возможность спокойно в уголке попрактиковаться, не мешая тем, кто уже уверенно стоит коньках», - поделилась жительница Ивантеевки Ирина Жидкова.

Местные жители подчеркивают, что каток станет точкой притяжения для всех любителей зимних видов спорта. Его площадь превышает 1,4 тысячи квадратных метров.