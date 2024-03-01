Главный детский травматолог Подмосковья объяснил правила первой помощи при ампутации пальца

«Усадите или даже лучше уложите пострадавшего, слегка приподнимите ему ноги, так как имеется большая вероятность развития шока или потери сознания. Прижмите рану чистой тканью - это поможет остановить кровотечение», - прокомментировал Григорьев.

Если ампутировано несколько пальцев, следует вложить в ладонь свернутую в валик ткань или целый бинт, чтобы травмированные пальцы упирались в валик. После оказания первой помощи необходимо вызвать скорую.

Ампутированную чать ни в коем случае нельзя мыть или класть в снег. Ее следует положить в чистую ткань, завернуть в пакет и только потом поместить его в холодную воду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой ипотеке для соцподдержки медработников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».