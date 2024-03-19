Главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев напомнил об опасности электросамокатов

«Зачастую это серьезные многооскольчатые или даже открытые переломы, сочетанные травмы, когда повреждения имеются в двух и более анатомических областях. Такие травмы очень долго и очень трудно лечить», - отметил Григорьев.

Восстановление после увечий занимает длительное время - до полугода или даже года. Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновения с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, переломы ключицы и другие.

«Советую отказаться от передвижения на электросамокатах, но если вы не можете этого сделать, то не передавайте управление детям и подросткам, не катайтесь вдвоем, тем более, втроем», - заключил врач.

Берегите себя и окружающих Вас людей. Помните, что травму проще предупредить, чем лечить.

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