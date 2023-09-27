Главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев дал советы для безопасного поведения осенью

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Осень - не только время простуд, но и период повышенного риска детского травматизма. Несколько советов для безопасного поведения на улице дал главный специалист Минздрава Московской области по травматологии и ортопедии Александр Григорьев.

Григорьев отметил, что осенью улицы становятся скользкими из-за частых дождей, туманов и первых заморозков. Это приводит к росту дорожно-транспортных происшествий с участием детей и их падениям на мокрой листве. Детские площадки, спортинвентарь также могут быть опасными в мокрую погоду.

Врач рекомендует быть предельно внимательными на дорогах и не рассчитывать только на водителей. Из-за частых туманов видимость у них снижается.

Обувь для осени лучше выбирать с рифленой подошвой, которая не скользит. От катания на роликах и самокатах лучше отказаться, так как на мокрой дороге тормозной путь увеличивается.

Если избежать падения не удалось, нужно сгруппироваться и не вытягивать вперед руки.

«Если отмечаете, что ребенок неадекватно реагирует на касания, щадит конечность и визуально конечность деформирована, а суставы несимметричны - немедленно обратитесь к врачу. К сожалению, застарелые переломы и вывихи лечатся очень тяжело и долго», - добавил Александр Григорьев.

Детскую больницу в Красногорске достроят через полгода, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Она станет лучшей в Подмосковье - это будет современный центр с самыми новыми технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России.

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