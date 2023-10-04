Главный детский ревматолог Подмосковья Котова примет участие в конференции о редких болезнях

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«Встреча отличается от классических конференций значительной практической составляющей. И в этот раз мы возьмем в примеры клинические случаи - истории пациентов из своей врачебной практики. Дадим врачам поликлиник алгоритмы постановки этого диагноза и поделимся методами лечения этого редкого наследственного заболевания», - рассказала Котова.

Котова расскажет другим медикам о диагностике и лечении у детей семейной средиземноморской лихорадки. Это наследственное и аутовоспалительное заболевание. Оно сопровождается острыми болями в животе, груди, суставах и других отклонений.

«Когда у ребенка начинает проявляться это заболевание, он испытывает ужасные боли. К сожалению, эта коварная болезнь маскируется под другие патологии, и докторам очень трудно сразу поставить верный диагноз», - уточнила ревматолог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что детскую больницу в Красногорске достроят через полгода. По его словам, она станет лучшей в Подмосковье - это будет современный центр с самыми новыми технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России.

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