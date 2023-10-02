Главный детский кардиолог Подмосковья Альфия Дроздова провела прием в Рузе

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«В детской поликлинике Рузского городского округа мы провели осмотр 14 маленьких пациентов, со сложными кардиологическими патологиями. Такие выезды помогают уточнить диагнозы, выбрать эффективную тактику лечения и необходимую маршрутизацию», - заявила Дроздова.

Некоторых пациентов пригласили на госпитализацию в кардиологию НИКИ детства.

«Возможности современной кардиохирургии и различные подходы к медикаментозной коррекции сердечно-сосудистых патологий позволяют решить практически любую проблему», - добавил Тараян.

Проект стартовал в 2019 году в Серпухове. С этого времени подмосковные врачи приняли детей в Шаховская, Шатуре, Зарайске, Домодедове и других округах. Дроздова приняла свыше 500 юных жителей муниципалитетов.

Ранее Московская область получила от Минпромторга 16 новых машин скорой помощи, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Их задействуют в работе уже со следующей недели.

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