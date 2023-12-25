25 декабря 2023, 15:57

Главный детский госпиталь Подмосковья будет носить имя Леонида Рошаля

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Главный детский госпиталь Московской области будет носить имя Леонида Рошаля. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Строительство объекта в Красногорске завершат в марте следующего года, сообщили в Telegram-канале министерства территориальной политики региона.

В больнице площадью 114 тысяч квадратных метров предусмотрели профильные отделения на 420 коек, 42 койки реанимации, консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 28 профилей медицинской помощи, 14 стационарных отделений, 27 операционных и вертолетная площадка.

Леонид Рошаль является почетным гражданином Московской области, Герой труда России, детский доктор Мира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Здравоохранение Больницы
25 декабря 2023, 16:58
Тендер на расчистку реки Сестры объявили в Клину
Медиаархив Московской области
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В Клину расчистят русло реки Сестры. Соответствующий тендер разместили в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику предстоит почистить 9,6 километра дна водоема, обустроить перегрузочные площадки и зоны для обезвоживания донного грунта, убрать поваленные деревья, мусор. Работы завершат в 2025 году.

Их проведут в рамках проекта «Экология и окружающая среда Подмосковья» за счет средств областного бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В Клину расчистят русло реки Сестры. Соответствующий тендер разместили в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ , сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Клин Экология
25 декабря 2023, 16:58
Первый справочник сельского старосты появился в Подмосковье
Ассоциация старост Подмосковья
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Первый справочник старосты появился в Подмосковье. Он доступен онлайн и содержит весь опыт и знания, которые могут пригодиться председателям сельских советов.

Справочник «Я - староста!» объединил в себе историю становления земского строя и местного самоуправления в стране, а также нормативно-правовые документы и методические инструкции. Как рассказали в министерстве территориальной политики Подмосковья, в нем собрали весь опыт и знания старост региона, чтобы помочь коллегам.

Главным автором документа стала староста из Коломны Венера Порядина, которая перебралась в деревню вместе с семьей во время пандемии. Там она начала активно развивать инфраструктуру и объединять жителей праздниками и другими активностями. Соавторами стали председателя Ассоциации старост Федор Степанов и директор организации Наталья Шаповалова. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
25 декабря 2023, 16:49
Тендер на строительство трассы объявили в Ленинском городском округе
Ассоциация старост Подмосковья
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В Московской области объявили конкурс на строительство дороги СКАД — аэропорт Домодедово — Коробово в Ленинском городском округе. Работы проведут в 2025 году. Об этом сообщила министр регионального правительства по конкурентной политике Елена Волкова.

Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит подготовить проект, провести изыскательные работы и построить трассу протяженностью 3,9 километра. Рабочие установят дождевую канализацию, обустроят остановочные карманы, освещение и благоустроят территорию.

Возведение магистрали проведут в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Строительство Дороги Ленинский округ
25 декабря 2023, 16:27
Работу светофоров скорректировали в 4 округах Подмосковья за неделю
Unsplash
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За неделю в Подмосковье скорректировали работу пяти светофоров в четырех округах. Ремонтные работы провели в Пушкино, Люберцах, Химках и Коломне. Данные меры позволили повысить пропускную способность дорожных участков и перекрестков в среднем на 10-15%.

В поселке Малаховка на пересечении Быковского шоссе и улицы Луначарского увеличили время проезда по шоссе. В Химках на светофоре возле жилого комплекса «Город набережных» изменили вечерний режим работы, увеличив время проезда по прямому ходу дороги. В Коломне также изменили вечерний режим работы светофора, увеличив время выезда с улицы Бочманово на улицу Октябрьской Революции.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы

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