28 марта 2024, 09:44

Главный акушер-гинеколог Подмосковья объяснила успех проекта «Наша женская консультация»

РИА «Новости»
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Подмосковный проект «Наша женская консультация» отметили на федеральном уровне. О его ключевых особенностях в интервью «360» рассказала главный акушер-гинеколог Московской области Ольга Серова.

Начиная с внешнего вида консультаций, приведения их к единому стандарту, удобной и понятной навигации, организации зон комфортного ожидания и регистратуры. Большое внимание уделяют общению с женщинами, добавила эксперт. Играет роль и быстрота постановки на учет по беременности - это можно сделать в удобный для себя день. И этот фактор тоже увеличивает доступность услуг женских консультаций.

«Мы привлекаем к этой работе и социальных работников, и некоммерческие организации. В частности, у нас есть проект с некоммерческой организацией „Дом для мамы“, который помогает женщинам в различных трудных ситуациях и материально, и морально, и с трудоустройством, и с жильем, решает разные проблемы, мешающие сохранению беременности», - добавила собеседница «360».

По словам Серовой, более 350 врачей Московской области проходят обучение по общению с женщинами в состоянии репродуктивного выбора. Его проводят психологи.

«Это очень важно, потому что первый, кто встречает женщину, - это врач - акушер-гинеколог, и от того, как он ее информирует, как поговорит применительно к жизненной ситуации, тоже многое зависит», - заключила специалист.

«Задача максимум этого проекта на фоне снижения числа женщин репродуктивного возраста и снижения рождаемости, которую мы видим тотально по всей стране, все-таки постараться увеличить количество женщин, ставших на учет в наших женских консультациях. Главное - сохранить рождаемость на уровне прошлого года», - указала специалист.

По словам Серовой, это непростая задача. Для ее реализации в проекте есть много разных блоков, которые работают на повышение доступности, качества обслуживания и комфорта консультаций.

Дети Врачи
28 марта 2024, 10:38
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 28 марта
Медиасток.рф
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Загруженность дорог оценили в Подмосковье в четыре балла утром 28 марта. Пробки образовались на некоторых трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Калужском, Каширском, Киевском, Осташковском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во врем движения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
28 марта 2024, 10:26
Команда из Лобни вышла в финал плей-офф хоккейной лиги в Сочи
Медиасток.рф
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Хоккейный клуб Pride из Лобни вышел в финал плей-офф лиги в Сочи. Спортсмены сыграют решающие матчи в начале апреля.

Хоккейный клуб Pride из Лобни выступает в золотой плей-офф лиге «Трудовые резервы». Спортсмены округа успешно выступают среди любительских команд уже второй сезон подряд. Хоккеисты тренируются под руководством Ивана Швыркова.

Соревнования за Золотой кубок пройдут на льду Олимпийского парка в Сочи с 5 по 7 апреля.

Ранее пресс-служба городского округа Лобня сообщила , что местный спортсмен выступит на первенстве России по дзюдо в Калининграде. Воспитанник лобненской «Академии спорта» Даниел Митаишвили представит город в составе сборной Центрального федерального округа.

Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Хоккей Сочи
28 марта 2024, 10:24
Гимназию № 23 капитально отремонтируют в Химках
Пресс-служба администрации города или района
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В Химках капитально отремонтируют гимназию № 23 и построят два детских сада на Юбилейном проспекте и в деревне Юрлово. Их планируют открыть до конца года.

Как рассказали в администрации округа, на Юбилейном проспекте откроют детский сад на 320 мест. Там обустроят игровые, спальни, буфет и туалет, а также музыкальный и физкультурный залы и другие помещения.

В деревне Юрлово началось строительство дошкольного учреждения на 14 групп. Там также будут работать залы для занятий спортом и музыкой и специальные кружковые комнаты.

«С каждым годом в Химках растет число дошколят и школьников. Поэтому очень важно, чтобы дети получали образование в комфортных и современных условиях. Приоритет – строительство учреждений образования в каждом районе округа», – прокомментировал глава округа Дмитрий Волошин. В гимназии №23 проведут капитальный ремонт – сейчас рабочие приступили к демонтажу внутренних конструкций и коммуникаций. В порядок приведут фасад и кровлю, а в помещениях установят новые окна и двери.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Строительство
28 марта 2024, 10:23
Молодая семья из Шатуры переехала в новую квартиру за счет госпрограммы
Unsplash
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Жительница Шатуры Анна Бугрова переехала с двумя детьми из комнаты в просторную квартиру. Это стало возможным за счет подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище».

Семья была прописана в одной из комнат аварийной квартиры. О мерах поддержки молодых семей в области Анна узнала от друзей и решила воспользоваться программой.

«Выбрали трешку на вторичном рынке сразу с ремонтом. Удобный второй этаж. Шикарное расположение дома, прекрасное место - рядом парк, стадион, есть все для занятий спортом», - отметила Анна.

Только с начала года участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Чтобы попасть в нее, необходимо соответствовать ряду критерий: участникам не должно быть более 35 лет, они должны нуждаться в жилье, иметь регистрацию в Московской области, а также иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости квартиры.

Напомним, первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Семья Шатура

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