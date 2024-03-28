Главный акушер-гинеколог Подмосковья объяснила успех проекта «Наша женская консультация»

Начиная с внешнего вида консультаций, приведения их к единому стандарту, удобной и понятной навигации, организации зон комфортного ожидания и регистратуры. Большое внимание уделяют общению с женщинами, добавила эксперт. Играет роль и быстрота постановки на учет по беременности - это можно сделать в удобный для себя день. И этот фактор тоже увеличивает доступность услуг женских консультаций.

«Мы привлекаем к этой работе и социальных работников, и некоммерческие организации. В частности, у нас есть проект с некоммерческой организацией „Дом для мамы“, который помогает женщинам в различных трудных ситуациях и материально, и морально, и с трудоустройством, и с жильем, решает разные проблемы, мешающие сохранению беременности», - добавила собеседница «360».

По словам Серовой, более 350 врачей Московской области проходят обучение по общению с женщинами в состоянии репродуктивного выбора. Его проводят психологи.

«Это очень важно, потому что первый, кто встречает женщину, - это врач - акушер-гинеколог, и от того, как он ее информирует, как поговорит применительно к жизненной ситуации, тоже многое зависит», - заключила специалист.

«Задача максимум этого проекта на фоне снижения числа женщин репродуктивного возраста и снижения рождаемости, которую мы видим тотально по всей стране, все-таки постараться увеличить количество женщин, ставших на учет в наших женских консультациях. Главное - сохранить рождаемость на уровне прошлого года», - указала специалист.

По словам Серовой, это непростая задача. Для ее реализации в проекте есть много разных блоков, которые работают на повышение доступности, качества обслуживания и комфорта консультаций.