Главную новогоднюю елку зажгли во Фрязине

«Очень радостно, небольшой морозец, идет снежок. Дети, как видите, веселые, счастливые. Наступает большой праздник. Я радуюсь за всех. За эту елку, за наших внучат, за жителей города Фрязино», - рассказала местная жительница Ирина Захарова.

Пришедшие на площадь горожане увидели интермедию театральных коллективов ДК «Исток». Для них показали театрализованное представление «Бременские музыканты и Новый год».

«Спасибо большое за сегодняшнее мероприятие всему коллективу ДК „Исток“. Мы сегодня пришли на открытие новогодней елки. Я надеюсь, после такого шикарного представления, у нас в году всё будет замечательно. Всех с наступающим Новым годом», - поздравила еще одна жительница округа.

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бременскими музыкантами, гости праздника, пели, танцевали, играли и веселились. А затем маленькие жители со всего округа собрались в хоровод и с помощью волшебных слов зажгли сказочные огни на новогодней елке.

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» ежегодно в регионе зимой проводятся праздничные мероприятия. В городских округах проходят развлекательные и спортивные события, а площадки проведения праздников украшают в едином стиле.

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