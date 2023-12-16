16 декабря 2023, 21:24

Главную новогоднюю елку зажгли во Фрязине

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На площади у ДК «Исток» во Фрязине состоялось торжественное открытие главной новогодней елки. Юные жители Фрязина и взрослые принесли игрушки, сделанные своими руками для зеленой красавицы, и все вместе нарядили ее.

«Очень радостно, небольшой морозец, идет снежок. Дети, как видите, веселые, счастливые. Наступает большой праздник. Я радуюсь за всех. За эту елку, за наших внучат, за жителей города Фрязино», - рассказала местная жительница Ирина Захарова.

Пришедшие на площадь горожане увидели интермедию театральных коллективов ДК «Исток». Для них показали театрализованное представление «Бременские музыканты и Новый год».

«Спасибо большое за сегодняшнее мероприятие всему коллективу ДК „Исток“. Мы сегодня пришли на открытие новогодней елки. Я надеюсь, после такого шикарного представления, у нас в году всё будет замечательно. Всех с наступающим Новым годом», - поздравила еще одна жительница округа.

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бременскими музыкантами, гости праздника, пели, танцевали, играли и веселились. А затем маленькие жители со всего округа собрались в хоровод и с помощью волшебных слов зажгли сказочные огни на новогодней елке.

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» ежегодно в регионе зимой проводятся праздничные мероприятия. В городских округах проходят развлекательные и спортивные события, а площадки проведения праздников украшают в едином стиле.

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Фрязино
16 декабря 2023, 21:46
Ледовое шоу Татьяны Навки показали жителям Котельников
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На ледовой площадке микрорайона Силикат в Котельниках показали грандиозное ледовое шоу. Это «Байки русской балалайки» от олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

«Сегодня в Котельниках благодаря команде губернатора и при поддержке министерства культуры мы гостеприимно встречаем наших легендарных фигуристов российских, которые нам показывают шоу Татьяны Навки „Байки Русской Балалайки“», - рассказала глава округа Сергей Жигалкин.

Перед зрителями выступили 35 исполнителей: Ангелина Сотникова, Александр Энберт, Анна Погорилая, Максим Ковтун и другие. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Петр Чернышев. Жителей муниципалитета погрузили в атмосферу рождественских ярмарок на Руси.

«Все замечательно, постановки очень нравятся, масса положительных впечатлений. Все здорово, спасибо всем за организацию», - поблагодарила местная жительница Ольга.

Часовая программа пролетела незаметно. В финале вся команда участников шоу проехалась по кромке катка и дала «пять» всем зрителям.

«Публика нас встретила прекрасно, даже в такую морозную и снежную погоду мы чувствовали тепло наших дорогих зрителей, которые смотрели нас сегодня, наше шоу. Атмосфера была сказочная», - сообщила олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

Яркое шоу зрители запомнят надолго.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Котельники
16 декабря 2023, 21:39
Подарки от губернатора Подмосковья Воробьева получат участники СВО на передовой
Телеканал «360»
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На передовую в зону СВО из Подмосковья в преддверии Нового года доставят пять тонн товаров. Подарки к празднику также получат проходящие реабилитацию в регионе инвалиды и участники спецоперации.

Около тысячи подарков от команды губернатора получат более 300 человек в реабилитационном центре «Ясенки», свыше 600 многодетных семей военных и 79 семей с детьми-инвалидами.

Волонтеры команды губернатора раскладывали товары в подарочные упаковки, им в этом помогал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. Подарки для военнослужащих собрали в рамках акции «Доброе дело».

Ранее в Подмосковье стартовала акция «Новогодний марафон добра». В ее рамках волонтеры МосОблЕИРЦ собрали деньги, игрушки и сладости для ребят в детских домах и реабилитационных центрах.

Волонтеры Военные Новый год Вячеслав Духин
16 декабря 2023, 21:38
Более 450 человек присоединились к форуму «Антифейк» в поселке Калининец Наро-Фоминска
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Молодежный форум «Антифейк» прошел в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа. Здесь базируется Таманская дивизия. На встречу пришли более 450 человек.

«Мероприятие было в рамках проекта „Доброе дело“, оно было для молодежи. Мы всегда на таких мероприятиях увеличиваем штат волонтеров, и как раз такую информационную банду начинаем колотить, совсем скоро мы открываем кибер-клуб, молодежный центр „Муза“, куда ребята смогут ходить на постоянной основе», - рассказал участник движения «Волонтеры Подмосковья» Егор Балев.

Послушать спикеров пришла не только молодежь. Собрались и представители местного волонтерского движения «Данко». Среди них основной костяк - подрастающее поколение и представители почтенного возраста.

«В волонтерской ячейке у нас в основном старшеклассники с седьмых по 10-е классы, это где-то 400-500 человек, и все добровольно и добросовестно принимают участие. Также мы помогаем жителям уже преклонного возраста в нашем городке, помогаем чистить снег, убирать в квартире», - рассказала директор Алабинской средней школы и депутат совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Ирина Подколзина.

Волонтеры отчитались, куда направили грантовые средства. В ближайшее время в посёелке появится гончарная мастерская.

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Наро-Фоминск
16 декабря 2023, 21:32
Обновленный каток открыли в Звездном Городке
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В Звездном Городке открыли обновленный каток. Он располагается на территории спортивной школы «Галактика».

«Наш первый выход. Доченьку зовут Настей. Нам два [года] и три [месяца]. Вот мы сегодня первый раз вышли на каток на коньках. Надеюсь, что у нас в будущем получится лучше кататься, чем сегодня», - рассказала местная жительница Нина Гаврилова.

На катке появились и Дед Мороз со Снегурочкой, которые развлекали взрослых и детей. Чтобы гости церемонии открытия не замерзли, организаторы проекта провели активные соревнования и весёлые игры.

«Дорогие жители Звездного Городка, я хочу пожелать вам в наступающем 2024 году удачи, счастья, крепкого космического здоровья и, конечно же, добра, любви и большой - большой сказки», - поздравил Дед Мороз.

Каток около спортивной школы в Звездном Городке - это традиционное место отдыха. Сюда приходят местные жители с детьми, занимаются фигуристы и хоккеисты.

«Это обновленная благоустроенная территория возле спортивной школы „Галактика“. Поэтому здесь можно кататься на коньках круглосуточно. Здесь достаточное освещение, здесь есть удобства: и раздевалка теплая, и общественный туалет. Все, что необходимо для катания», - рассказал глава округа Евгений Баришевский.

В зимние каникулы жителей ожидает множество мероприятий на катке. В том числе ожидается ледовое шоу Татьяны Навки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Звездный городок

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