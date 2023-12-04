Главную детскую больницу Подмосковья достроят к июню 2024 года — Андрей Воробьев

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«Этот госпиталь очень долгожданный. Стараемся сделать все, чтобы к 1 июня его запустить», - подытожил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Это будет самая многопрофильная в Московской области детская больница с 18 ключевыми отделениями.

«Мы получили поддержку нашего президента. Для нас это было критически важно, поскольку прежде в Подмосковье отдельного многопрофильного детского госпиталя не было. Наша задача - сдать его к 1 июня», - сообщил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Трудоустроят около 500 высококлассных специалистов, которые смогут работать на новейшем оборудовании. Вместе с тем наймут около двух тысяч сотрудников среднего медицинского персонала.

Со льготной программе некоторым категориям специалистов предоставят жилье, чтобы они могли комфортно добираться до работы.