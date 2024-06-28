Главного архитектора Подмосковья Александру Кузьмину наградили знаком «Кентавр»

В этом году на заседании совета присутствовали председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин, заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик, заместитель генерального директора Дом.РФ Антон Финогенов и другие почетные гости.

«Совет главных архитекторов - удивительное сообщество, главной целью которого является профессиональное общение и обмен опытом», - прокомментировала Кузьмина.

По словам Михайлика, решения которые принимаются на совете, определяют дальнейший вектор работы. Сейчас в России формируется новая концепция пространственного развития - для этого необходимо отобрать опорные пункты, которые получат свое развитие.

Напомним, «Малый Кентавр» вручается главным архитекторам муниципалитетов, «Средний Кентавр» - главным архитекторам городов-миллионников, «Большой Кентавр» - главным архитекторам регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии цифровых решений вместе с Росатомом. Сотрудничество с госкорпорацией позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет.

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