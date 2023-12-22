Главное управление ЗАГС Подмосковья поздравило юбиляров семейной жизни

Центральный парк Лобни закроют на реконструкцию 25 декабря. Работы завершатся в 2024 году.

По проекту в парке обустроят зону для мероприятий и новую танцевальную площадку с амфитеатром, приведут в порядок площадь со сценой, откроют кафе. Также там появится скейт-парк, новая детская зона, смотровая площадка и другие места отдыха.

Благоустройство парка проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, ранее жители Лобни высказали свое мнение о том, каких именно объектов не хватает в парке. Проект реконструкции сформировали с учетом их пожеланий.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

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