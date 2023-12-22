Главное управление ЗАГС Подмосковья поздравило юбиляров семейной жизни
Сотрудники органов ЗАГС Московской области с 15 по 20 декабря поздравили с 50-летним золотым юбилеем семьи, проживающие на территории Подмосковья. Им пожелали радостных событий, теплых семейных встреч и заботы близких.
Поздравления получили семья Колтуновых из Пушкинского городского округа, а также Соколовы и Ерышевы из Орехова-Зуева. Все они совсем недавно отпраздновали золотой юбилей.
Отметим, что слово «юбилей» напрямую связано с пятидесятилетием. «Год свободы» называли установленный пророком Моисеем 50-й год, когда земли возвращались к прежним владельцам, рабы получали свободу, прощались долги должникам. Это было долгожданное и значимое событие.
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