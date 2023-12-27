На стенде организовали необычную интерактивную зону: из ДНР привезли уголь, который добывают на территории региона. Так, каждый может взять себе на память небольшую частичку Республики.

«Стенд по периметру огибает „тоннель времени“ - он рассказывает историю региона с того момента, когда горный инженер Григорий Капустин открыл в Республике месторождения угля», - подчеркнул Воробьев.

Помимо этого, гости выставки могут ознакомиться с «Картой гордости», созданной жителями ДНР. На ней отмечены самые важные объекты и места Республики. Есть и «Выдающиеся люди Донбасса» - имена тех, кто прославил ДНР.

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День Подмосковья проходит 27 декабря на выставке-форуме «Россия». Губернатор Андрей Воробьев посетил стенд ДНР и рассказал о его главном украшении - символом Донецка кованой розе, которую сделал кузнец Сергей Логвиненко из переплавленных снарядов.