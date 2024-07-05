Главное — диалог с людьми. Подмосковный депутат Александр Ходырев — о 38-летнем опыте работы

В муниципальной власти Ходырев работает уже больше 38 лет. Принимал участие в реализации разных государственных программ - от благоустройства до ремонта дорог.

«Сейчас, как никогда, стоит острый вопрос именно общения с жителями. То, на что нас настраивают наш президент и губернатор Андрей Воробьев. Это именно работа с населением, работа во дворах», - подчеркнул депутат.

Народный избранник рассказал, что постоянно встречается с людьми, принимает их пожелания, работает с обращениями. Для удобства жителей, на каждый дом в Королеве составили инвестиционный паспорт, в котором запланировали работы на несколько лет вперед. Эта работа ведется при взаимодействии с главой Королева Игорем Трифоновым.

Другая важная часть трудовой повестки депутата - это контроль за бюджетными средствами. У Совета есть исключительные полномочия утверждать бюджет, вносить изменения.

«Контролируя функции расходования средств, я контролирую весь ход событий на территории Королева на сегодняшний день», - подчеркнул председатель.

Уже осенью в городе планируют открыть новую музыкальную школу в микрорайоне Юбилейный. Стадион «Чайка» реконструируют, а в микрорайоне Первомайский строят еще одно образовательное учреждение. Александр Ходырев рассказал, что проводит много времени на этих объектах, и местные жители постоянно находятся рядом с ним. Вместе им удается лучше контролировать ход работ. В конечном итоге такое взаимодействие помогает менять жизнь в муниципалитете к лучшему.

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Председатель Совета депутатов Королева Александр Ходырев, который сегодня получил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», рассказал о своих рабочих задачах regions.ru. По его словам, главное - это работа с жителями и личный контроль за всем, что происходит в округе.