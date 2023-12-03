03 декабря 2023, 21:15

Главная новогодняя елка зажглась в Пушкино

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Новогодним волшебством наполнился вечер в Пушкинском Центральном парке. Для детей и взрослых на центральной сцене организовали театрализованное представление с участием сказочных персонажей. Открытие зимнего сезона — это одно из самых ожидаемых событий для жителей и гостей городского округа. Невзирая на морозную погоду на площадке царило веселье и смех. На церемонию пришли целыми семьями.

«Я видела зверей здесь. С ними обнимались. Очень классно. Столько народу, столько впечатлений», - сообщила жительница Пушкино Анна Куденко.

«Сегодня сказочное настроение не только у взрослых, но и у детей. Замечательно. Новогоднее настроение. Снежинки летят. Даже мороза не чувствуется. Хочется танцевать, петь и радоваться вместе с детьми», - заявила жительница округа Екатерина Ражева.

«Дети в восторге. Пляшут, танцуют. Очень рады, что в Пушкино есть такая возможность. Ждём Деда Мороза. Греемся, бегаем», - рассказала жительница Пушкино Татьяна Севринова.

Но долго ждать не пришлось. На оленьей упряжке Дед Мороз въезжает на площадь. И вот уже со сказочными героями, Снегурочкой и с гостями, главный волшебник зимы зажигает елку.

Главная зеленая красавица Пушкино украшена игрушками и гирляндами, а верхушка выполнена в виде Вифлеемской звезды. Новогоднее дерево возвышается над площадью Центрального парка более чем на 10 метров. Засверкало и все вокруг. В городе зажглись тысячи гирлянд. Появились и новые световые конструкции в виде сказочных деревьев и аркад.

«Новый год - это время, когда сбываются все мечты. Когда мы можем побыть вместе со своими близкими и прекрасно провести время. Сегодня мы открыли этот замечательный праздник. Сегодня приехал Дед Мороз и торжественно включил эту замечательную елку, которая находится за моей спиной», - заявил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Эпилогом празднования стало незабываемое огненное шоу в честь зажжения главной ёлки. Открытие зимнего сезона прошло на нескольких площадках городского округа. Новогодние елки включились по всем городам: Пушкино, Ивантеевка и Красноармейск. Везде гостей праздника ждала арт-ярмарка, мастер-классы, театральное представление и концерты. Праздничные мероприятия по всему округу посетило более пяти тысяч жителей - каждый был погружен в предновогоднюю сказку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пушкино
03 декабря 2023, 21:28
Открытие зимнего сезона состоялось в Кузьминском лесопарке в Котельниках
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В Кузьминском лесопарке в Котельниках открыли зимний сезон. Каждый нашел себе развлечение по душе: хороводы, лепка снеговиков, концерты, песни, танцы, создание кормушек для птиц.

В конце вечера на праздник зимы пожаловал Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Вместе с жителями они зажгли новогоднюю ёлку.

На территории парка уже работают каток и горки. А для тех, кто замерзнет, есть прекрасная возможность согреться - вкусный, а главное горячий чай.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Котельники
03 декабря 2023, 20:57
Пассажирам Домодедово предложили выбрать лучший детский рисунок об аэропорте
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В аэропорту Домодедово выставили 10 детских рисунков. Пассажирам предложили выбрать лучший. Для этого следует навести камеру смартфона на QR-код и проголосовать. Некоторые из участников мечтают работать в авиации, поэтому нарисовали аэровокзал, самолеты, пилотов и стюардесс.

«Ребята вдохновились этими историями и нарисовали замечательные работы. Теперь пассажиры и гости аэропорта Домодедово могут видеть лучшие из этих работ на нашей выставке», - рассказала начальник группы продвижения московского аэропорта Домодедово Оксана Даминова.

Пассажиры аэропорта Домодедово оценили работы юных живописцев.

«14 лет! Молодец. У нас сын тоже ходил в школу искусств, мы ценим таких детей, и все прикладывали, чтобы у него все получилось, все это развивалось. По жизни все это пригодилось, поэтому детки молодцы», - сообщила пассажирка аэропорта Мария Рябинина.

Победителей конкурса выберут в начале декабря. Один получит награду от аэропорта Домодедово, второй - от российской авиакомпании, третий - приз зрительских симпатий. Церемония награждения пройдёт в Домодедовской художественной школе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Аэропорт Домодедово
03 декабря 2023, 20:56
Как убирали снег в Химках. Видео
Телеканал «360»
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Мощный снегопад накрыл Московскую область в воскресенье. Городские коммунальные службы приступили к расчистке улиц. В распоряжении «360» оказалось видео работы снегоуборочной техники в Химках.

На кадрах видно, как улицы буквально заметает снегом, местами уже образовались сугробы. Однако дороги очищены от осадков - для этого в Химках задействовали дворников и спецтехнику. Коммунальщики убирают снег как с проезжей части, так и с тротуаров.

В Балашихе тоже идет активная работа по уборке сугробов.

Всего на дороги Московской области выведут более тысячи машин. Из-за мощного снегопада коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы , сообщил заместитель руководителя Главного управления содержания территории Подмосковья Никита Анашкин.

Минтранс региона призвал водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. В ведомстве также сообщили, что днем в очистке дорог от снега и противогололедной обработке задействовали более 800 единиц спецтехники.


Погода Снегопад
03 декабря 2023, 18:03
Более 150 жителей Химок поучаствовали в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»
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Школа № 19 в микрорайоне Планерная городского округа Химки стала площадкой для международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Мероприятие прошло в преддверии Дня неизвестного солдата. Вместе с жителями тест прошли депутаты муниципального Совета и лидеры общественной поддержки.

«Этот тест - ответственное и очень интересное мероприятие. Конечно, невозможно знать все, но в процессе прохождения теста каждый участник получает мотивацию узнавать что-то новое, развиваться. Это очень важно, причем не только для молодежи, но и для людей старшего поколения», - сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Данная акция проводится для оценки уровня исторической грамотности россиян, а также популяризации знаний соотечественников, проживающих за рубежом.

«Тест по истории Великой Отечественной войны - это возможность проверить свои знания и вспомнить школьные уроки истории. Отмечу, что с каждым годом количество участников акции растет», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Тест состоял из 40 вопросов и четырех вариантов ответа на каждый. По его окончании участники акции получили сертификаты о прохождении.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки

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