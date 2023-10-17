Главгосстройнадзор рассказал о новых проектах прошлой недели в Подмосковье

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В Главгосстройнадзор Подмосковья поступило 16 извещений о начале строительства. Так, в регионе начали возводить два склада - они появятся в городских округах Домодедово и Орехово-Зуево. В Одинцове начался второй этап реконструкции производственной базы «Пластиковая мануфактура», в рамках которого будут построены очистные сооружения.

В Сергиевом Посаде появится еще одна экоферма, а в Павловском Посаде - автозаправочная станция. Кроме того, на прошлой неделе в Подмосковье начали возводить еще восемь жилых домов.

На протяжении семи-десяти лет в Подмосковье расселят свыше 900 тысяч жителей аварийных домов, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Это давно устаревшие хрущевки и бараки.