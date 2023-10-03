Главгосстройнадзор Подмосковья поборется за звание лучшего работодателя России в октябре
Главное управление государственного строительного надзора Московской области поборется за место в рейтинге работодателей России от сервиса HeadHunter. Голосование началось 1 октября.
Отдать голос за ведомство можно по ссылке.
«Это третий этап конкурса - оценка соискателей HeadHunter. В оценке работодателя компании-участницы задействованы только внешние респонденты», - уточнили в стройнадзоре.
Желающие смогут пройти опрос и проголосовать только за три компании в каждой отрасли.
Ведомство уже прошло первые два этапа конкурса - анкетирование и онлайн-опрос своих сотрудников.
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