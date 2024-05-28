Главгосстройнадзор Подмосковья объяснил правила обеспечения работников временным жильем

Как пояснили в ведомстве, Стандарт разработали совместно с Мособлархитектурой и Мининвестом специально для владельцев складов и оптово-распределительных центров площадью более 30 тысяч квадратных метров. В строительный план по возведению подобных объектов необходимо включить и проект возведения общежития для рабочих. В противном случае застройщик не получит разрешения на строительство.

Новые правила касаются и тех застройщиков, которые уже находятся в процессе возведения складов. Им также рекомендуется построить общежития для строителей.

Всю необходимую информацию и помощь в получении земли под общежитие на прилегающих к действующему складу территориях предприниматели могут получить в региональном Центре содействия строительству.

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