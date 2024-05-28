Главгосстройнадзор Подмосковья объяснил правила обеспечения работников временным жильем
Главгосстройнадзор Московской области разъяснил представителям бизнеса, как именно должны обеспечиваться временным жильем работники, которые не имеют постоянного места жительства на территории региона. Единый стандарт утвердили еще в феврале, однако у предпринимателей появилось множество вопросов и уточнений.
Как пояснили в ведомстве, Стандарт разработали совместно с Мособлархитектурой и Мининвестом специально для владельцев складов и оптово-распределительных центров площадью более 30 тысяч квадратных метров. В строительный план по возведению подобных объектов необходимо включить и проект возведения общежития для рабочих. В противном случае застройщик не получит разрешения на строительство.
Новые правила касаются и тех застройщиков, которые уже находятся в процессе возведения складов. Им также рекомендуется построить общежития для строителей.
Всю необходимую информацию и помощь в получении земли под общежитие на прилегающих к действующему складу территориях предприниматели могут получить в региональном Центре содействия строительству.
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