Главгосстройнадзор напомнил жителям Подмосковья о способах самостоятельной проверки девелоперов

Узнать, не проходит ли девелопер процедуру банкротства, следует из выписки из ЕГРЮЛ. Затем нужно ввести реквизиты застройщика на сайте Федеральной налоговой службы.

«Обратите внимание: в разделе „Дополнительные сведения“ не должно быть данных о ликвидации или прекращении деятельности юрлица, а также недостоверности сведений; в графе „Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юрлица“ должны быть прописаны ФИО руководителя фирмы или название управляющей организации, если там указаны данные конкурсного управляющего - компания на стадии банкротства», - уточнили в ведомстве.

Также о банкротстве можно узнать на портале «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве». С осторожностью следует относиться к компаниям, к которым предъявили иск от прокуратуры. Об этом можно узнать в картотеке арбитражных дел.

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