Глава Звездного городка Евгений Баришевский получил награду ассоциации ЗАТО
Ассоциация содействия развитию закрытых административно-территориальных образований отпраздновала свое 30-летие. Главе Звездного городка Евгению Баришевскому вручили награду Ассоциации.
21 декабря в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею организации. В рамках празднования были вручены памятные медали друзьям и участникам Ассоциации. Одну из медалей получил глава Звездного городка Евгений Баришевский, занимающий пост заместителя председателя Ассоциации.
Отметим, что в состав Ассоциации входят пять участников из Подмосковья: Молодежный, Звездный городок, Власиха, Восход, Краснознаменск. В прошлом месяце губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу присвоения этим административно-территориальным образованиям статусов малых городов.
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