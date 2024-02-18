18 февраля 2024, 16:30

Глава Жуковского обсудил развитие округа с советом директоров городских организаций и структур

Unsplash
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Глава Жуковского совместно с научным руководителем ЦАГИ Сергеем Чернышевым провел заседание совета директоров предприятий города. Борис Аубакиров отчитался за предыдущий год и рассказал о планах развития округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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В этом году планируется закончить проектирование индустриального парка и приступить к реализации проекта. В планах открыть обновленную взрослую поликлинику. Начато строительство крупнейшей школы в новом микрорайоне. Ведутся работы по модернизации водозаборных узлов для повышения качества и чистоты воды.

Глава Жуковского рассказал о мерах помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, и их семьям, исполнении бюджета города, работах по благоустройству парка и других аспектах, касающихся социально-экономического развития города.

Совет директоров на прошел в главном офисе компании RED WINGS, который находится в здании корпорации «ОАК». Генеральный директор RED WINGS Евгений Солодилин провел экскурсию для коллег, показал рабочие пространства и рассказал о размещении штата авиакомпании в новом здании. Он также представил доклад о текущей деятельности авиакомпании и планах по ее развитию.

Жуковский
18 февраля 2024, 16:00
Врачи из Люберец удалили трехлитровую опухоль брюшной полости у новорожденного
Пресс-служба Минздрава МО
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Родители двухлетнего мальчика обратились в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД). Они сообщили об увеличении размера живота у ребенка. Врачи, проведя обследования, выявили у него лимфангиому брюшной полости.

Заведующий отделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов подчеркнул, что операция была необходима для удаления огромного образования, которое оказывало давление на органы и затрудняло нормальное функционирование организма малыша.

«Объем лимфатической жидкости составил три литра», - отметил Владимир Трунов.

Этот случай подчеркивает важность своевременной медицинской помощи и профессионализм медицинского персонала Подмосковья в решении сложных проблем. Сейчас мальчик идет на поправку и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Здравоохранение Врачи
18 февраля 2024, 15:32
«Парту героя» в память об участнике ВОВ Николае Стороженко открыли в школе № 20 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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«Парту героя» открыли в честь ветерана Великой Отечественной войны Николая Прокофьевича Стороженко в школе № 20. В церемонии открытия поучаствовал танцевальный ансамбль дома детского творчества «Родник», депутат Алексей Федоров и представители территориального управления Подрезково.

Николай Прокофьевич Стороженко - советский журналист. Он автор сборника «Танки идут вперед», а также кандидат педагогических наук. В 1943 году в составе танкового соединения освобождал Полтавщину. До 1972 года жил в поселке Подрезково. За отвагу и мужество Николай Стороженко был дважды награжден орденом Красного Знамени и Красной Звезды. Имел различные медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

«Николай Прокофьевич был отзывчивым и талантливым человеком. Очень любил свою родину, родной край. Написал много очерков, рассказов, стихотворений, посвященных друзьям, близким и Великой Отечественной войне. В них он рассказал о тех событиях, которые происходили с ним и его товарищами на линии фронта в 1941–1945 годах», - рассказал местный депутат Алексей Федоров.

Во время церемонии открытия «парты героя» учащиеся школы ознакомились с творчеством участника войны. После школьники продемонстрировали творческие номера. Они читали стихи и исполняли песни.

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Школы Химки ВОВ
18 февраля 2024, 15:22
Андрей Воробьев: Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ
Телеканал «360»
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День образования стартовал на выставке «Россия» на ВДНХ. Подмосковье удостоилось награды за развитие инфраструктуры и поставило цель — отличиться по качеству образования. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на форуме и рассказал о задачах региона на ближайшие годы.

День образования стартовал на выставке «Россия» на ВДНХ. Подмосковье удостоилось награды за развитие инфраструктуры и поставило цель - отличиться по качеству образования. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на форуме и рассказал о задачах региона на ближайшие годы.

Он поблагодарил заместителя председателя правительства Татьяну Голикову и министра просвещения Сергея Кравцова за высокую оценку работы Подмосковья по развитию системы образования.

«Московская область - лидер по строительству и обновлению школ», - отметил Воробьев.

Строительство новых школ и детских садов На сегодняшний день в Подмосковье насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек. Именно поэтому регион сделал упор на строительство новых учебных заведений.

«Всего за 10 лет в Подмосковье их появилось 236, сейчас мы строим в два раза больше. В прошлом году открыли 34, в этом планируем 44. Особая гордость - наши школы-гиганты. Это и „Гусарская баллада“, и новые школы на две и 2,2 тысячи мест, которые мы строим в Лобне и в Котельниках», - сообщил губернатор.

Обновление действующих общеобразовательных учреждений Воробьев подчеркнул, что обновление общеобразовательных учреждений ведется по президентской программе капитального ремонта. В прошлом году удалось отремонтировать 63 школы, а в ближайшие три года планируется провести работы еще в 142 заведениях.

«Наша задача - не просто придать зданиям новый облик, но и сделать их комфортными и современными, при этом сохранив самобытность. Это касается и детских садов. За прошлый год мы отремонтировали 23 здания, за следующие три года планируем отремонтировать еще 51», - отметил губернатор Московской области.

Поддержка учителей в Подмосковье Отдельное внимание глава региона уделил поддержке учителей, без которых строительство новых школ не имело бы смысла. С полным списком специальных программ помощи можно ознакомиться по ссылке.

Благодаря педагогам, которые трудятся на территории Подмосковья, 125 учеников стали победителями международных олимпиад, а 375 человек получили дипломы всероссийской олимпиады школьников.

«Расширяем меры поддержки, чтобы привлечь новых специалистов. С этого года мы начали компенсировать аренду жилья - 20 тысяч в месяц, а также выплачивать гранты школам 14 округов Примкадья - 80 тысяч ежемесячно за каждого привлеченного специалиста», - добавил Воробьев.

Улучшение среднего профессионального образования В заключение губернатор рассказал об улучшении среднего профессионального образования. В Подмосковье работают 37 колледжей, которые постарались сделать современными и привлекательными для новых учеников.

«Для трудоустройства ребят внедрили федеральную программу „Профессионалитет“. Каждый год выпускается около 20 тысяч специалистов, 85% сразу трудоустраиваются по специальности», - подытожил Андрей Воробьев.

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Школы Андрей Воробьев Учителя Школьники Образование Выставка-форум «Россия»
18 февраля 2024, 15:10
Новые музыкальные инструменты по программе «Культурная среда Подмосковья» закупят для школы искусств Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Директор центральной детской школы искусств Химок Инна Монастырская рассказала, что школа получила региональную поддержку на дальнейшее развитие. По программе «Культурная среда Подмосковья» для оркестров закупят новые музыкальные инструменты.

В прошлом году центральная детская школа искусств вошла в топ рейтинга творческих образовательных учреждений Министерства культуры и туризма Московской области и была включена в программу поддержки преподавательского состава. Это позволило школе быть одной из самых крупных и хорошо оборудованных творческих школ в регионе.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что инвестиции государства в детское творческое развитие признают талант и старания детей. Участие школьников в современном образовании под руководством опытных преподавателей формирует новых талантливых хореографов, танцоров и художников, которые будут представлять городской округ на региональном и международном уровнях.

Напомним, в рамках программы губернатора Андрея Воробьев а «Культура Подмосковья» в Химках регулярно проходят выставки, конкурсы, концерты и театрализованные представления для горожан.

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Дети Школы Химки

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