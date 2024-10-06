Глава Жуковского Борис Аубакиров поздравил педагогов школы № 8 с Днем учителя

Глава Жуковского Борис Аубакиров поздравил учителей и ветеранов педагогического труда. Праздник в школе № 8 посвятили преподавателям, которые воспитали несколько поколений достойных жителей.

«Это очень талантливые, преданные своему делу и жизнерадостные люди, которые, однажды выбрав эту тяжелейшую и ответственную профессию, посвятили ей всю трудовую жизнь. Именно они, вкладывая свою душу, заложили ту основу, благодаря которой сегодня смогли появиться выдающиеся ученые, конструкторы, инженеры, врачи, бизнесмены, программисты, юристы и музыканты», - отметил Борис Аубакиров.

На празднике отметили и молодых педагогов, которые регулярно попадают в рейтинги лучших школ Подмосковья и России, добиваются весомых результатов в конкурсах различных уровней.

Глава округа пожелал всем счастья, здоровья и благодарных учеников.

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