Глава Жуковского Борис Аубакиров поздравил педагогов школы № 8 с Днем учителя
В школе № 8 прошел праздничный концерт, посвященный Дню учителя. Глава Жуковского Сергей Аубакиров принял приглашение и поздравил педагогов.
Глава Жуковского Борис Аубакиров поздравил учителей и ветеранов педагогического труда. Праздник в школе № 8 посвятили преподавателям, которые воспитали несколько поколений достойных жителей.
«Это очень талантливые, преданные своему делу и жизнерадостные люди, которые, однажды выбрав эту тяжелейшую и ответственную профессию, посвятили ей всю трудовую жизнь. Именно они, вкладывая свою душу, заложили ту основу, благодаря которой сегодня смогли появиться выдающиеся ученые, конструкторы, инженеры, врачи, бизнесмены, программисты, юристы и музыканты», - отметил Борис Аубакиров.
На празднике отметили и молодых педагогов, которые регулярно попадают в рейтинги лучших школ Подмосковья и России, добиваются весомых результатов в конкурсах различных уровней.
Глава округа пожелал всем счастья, здоровья и благодарных учеников.
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