25 августа 2024, 18:07

Глава Жуковского Борис Аубакиров подписал соглашение о развитии самбо

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В рамках празднования Дня города Жуковский главой Борисом Аубакировым подписаны несколько значимых соглашений о сотрудничестве. Первое заключили Централизованная библиотечная система городского округа Жуковский и Мемориальный дом-музей Жуковского, расположенный в селе Орехово Владимирской области.

В честь этого события в городском парке работала интерактивная площадка «В гостях у Николая Егоровича Жуковского». Посетители могли ознакомиться с уникальными экспонатами из коллекции музея и даже совершить виртуальный полет над малой родиной великого ученого.

Второе соглашение направлено на развитие самбо в Жуковском. Его подписали глава города Борис Аубакиров и президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин. На мероприятии также присутствовали депутаты Московской областной Думы Игорь Коханый и Игорь Чистюхин.

«Жуковский является одним из лидеров среди городов Московской области по развитию самбо. Здесь воспитали не одно поколение чемпионов мира, Европы и России по этому виду спорта, и традиции самбо в нашем городе очень сильны», - отметил Сергей Фомкин.

Подписанные соглашения стали важным шагом к укреплению культурных и спортивных связей Жуковского с другими регионами, а также к поддержке местных традиций и талантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Праздники Спортсмены Жуковский
25 августа 2024, 17:57
Сбор гумпомощи для жителей Курской области прошел в Жуковском
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В Жуковском в рамках празднования Дня города прошел сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей. Локация для «СВОих» работала в городском парке.

Жители активно участвовали в акциях, плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи. Кроме того, они принесли одежду, продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты для нуждающихся.

«Нам помогли наши волонтеры, молодогвардейцы и общественные организации. Благодарю их, а также жителей города, которые не остались в стороне и приняли участие в этой благотворительной акции. Ваша поддержка очень важна», - отметил глава Жуковского Борис Аубакиров.

Напомним, что в здании администрации города также был организован сбор гуманитарной помощи, в ходе которого было собрано более 100 килограммов необходимых вещей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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Волонтеры Жуковский Курская область
25 августа 2024, 17:43
Надежда Бабкина выступит на фестивале «Славянское подворье» в Подольске
Unsplash
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Фестиваль «Славянские подворье» пройдет на берегу реки Пахры 25 августа. Надежда Бабкина, Миа Бойка и Московский казачий хор выступят на главной сцене.

Организаторы запустили для гостей фестиваля бесплатные автобусы из микрорайонов Климовск, Кузнечики, Силикатная, а также со станции МЦД-2 Подольск. Транспорт будет курировать до 21:00.

Девять интерактивных зон расположили на «Славянском подворье». Гости фестиваля смогут прогуляться по улицам Славянской, Трапезной и Крестьянской, принять участие в мастер-классах и в площадке «играй-город», приобрести товары на ярмарках и в маркете «Бочка», заняться крестьянским хозяйством.

Порядка 30 творческих коллективов из 18 округа Подмосковья и городского округа примут участие в фестивале. Конкурсная программа начнется в 11:00. Солисты Московского областного театра «Русский балет» выступят в 14:15. Через 15 минут на сцену выйдет Казачий хор. Кулачные бои начнутся в три часа дня.

Организаторы пригласили звезд российской эстрады. Миа Бойка поздравит гостей фестиваля в 18:30, а Надежда Бабкина и вокальный ансамбль «Русская песня» завершат программу в 19:10.

Госавтоинспекторы, волонтеры и порядка 100 сотрудников полиции будут следить за безопасностью на «Славянском подворье». Пешеходный мост к деревне Лемешево временно огородят для безопасности жителей.

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Подольск Автобусы Фестивали
25 августа 2024, 15:56
Боксеры из Люберец стали призерами чемпионата ЦФО
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по боксу из Люберец успешно выступили на чемпионате Центрального Федерального округа России по боксу среди мужчин и женщин в возрасте 19-40 лет, который прошел с 19 по 24 августа во Владимире. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.

Серебряную медаль в весовой категории 80 килограммов завоевал Сергей Оганисян. В финальном поединке он уступил представителю Подмосковья Михаилу Усову, но показал отличные результаты на протяжении всего турнира.

Две бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Арцруни Хачатрян и Владислав Комаров, продемонстрировав высокий уровень подготовки и спортивного мастерства.

Отметим, что ранее люберецкий спортсмен Святослав Тетерин стал победителем всероссийских соревнований по боксу «Кубок губернатора Воронежской области Гусева» в весовой категории свыше 92 килограммов, что подчеркивает высокий уровень бокса в Люберцах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы
25 августа 2024, 15:44
Магазин одежды в Люберцах помог детям из Курской области подготовиться к школе
Медиасток.рф
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В городском округе Люберцы активно оказывается поддержка эвакуированным жителям из Курской области. Одним из примеров такой помощи стало сотрудничество с магазином одежды Sky Lake в Малаховке, который предоставил содействие в приобретении школьной формы для детей.

По поручению главы Люберец Владимира Волкова, начальник территориального управления Малаховка-Красково Павел Максимкин совместно с родителями посетил магазин Sky Lake. Целью визита было помочь детям выбрать необходимую школьную форму: сарафаны, юбки, блузки и банты для девочек, а для мальчиков - рубашки, брюки, пиджаки и жилеты, учитывая индивидуальные размеры и предпочтения каждого ребенка.

«В преддверии учебного года наша цель - помочь с устройством ребят из Курской области в детские сады и школы. А также обеспечить мальчишек и девчонок необходимой школьной формой. Конечно, эти и другие возникающие вопросы оперативно отрабатываем», - отметил Владимир Волков.

Напомним, что ранее в «Центре медицинской и социальной реабилитации детей» в Малаховке приняли более 100 детей из Курской области.

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Люберцы Школьники Курская область

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