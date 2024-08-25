Глава Жуковского Борис Аубакиров подписал соглашение о развитии самбо

В честь этого события в городском парке работала интерактивная площадка «В гостях у Николая Егоровича Жуковского». Посетители могли ознакомиться с уникальными экспонатами из коллекции музея и даже совершить виртуальный полет над малой родиной великого ученого.

Второе соглашение направлено на развитие самбо в Жуковском. Его подписали глава города Борис Аубакиров и президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин. На мероприятии также присутствовали депутаты Московской областной Думы Игорь Коханый и Игорь Чистюхин.

«Жуковский является одним из лидеров среди городов Московской области по развитию самбо. Здесь воспитали не одно поколение чемпионов мира, Европы и России по этому виду спорта, и традиции самбо в нашем городе очень сильны», - отметил Сергей Фомкин.

Подписанные соглашения стали важным шагом к укреплению культурных и спортивных связей Жуковского с другими регионами, а также к поддержке местных традиций и талантов.

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