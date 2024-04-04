Глава Воскресенска взял на контроль вопрос водоснабжения в поселке Виноградово

Литературное кафе в фойе Манежа открылось в Звенигороде. Посетители выставок смогут не только приобщиться к искусству, но и выпить чашку отменного кофе с изысканным десертом, поучаствовать в интеллектуальных квестах, а также встретиться со знаменитыми писателями.

По словам владельца заведения Сергея Крячкова, в планах пристроить к кофейне летнюю веранду, где гости смогут попробовать и блюда разных кухонь мира.

«Мы украсили пространство кофейни телегой с декором и старинной посудой, поставили столики. Теперь на этой площадке в Манеже проходят „Писательские четверги“, развлекательные программы, люди устраивают деловые встречи», - рассказал Крячков.

В субботу 20 апреля в Манеже пройдет День кофе. Производитель напитка из деревни Грязь поделиться секретами приготовления, а также гостям покажут, как создать собственный рисунок на мастер-классе «Кофейная живопись.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».