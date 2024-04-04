Глава Воскресенска взял на контроль вопрос водоснабжения в поселке Виноградово
Глава горского округа Воскресенск Алексей Малкин проведения встречу с жителями поселка Виноградово в формате выездной администрации. Его заместители и специалисты администрации ответили на вопросы жителей взяли их в работу.
Главными темами стали аспекты благоустройства, коммунальных услуг и социальной инфраструктуры. Жители высказали свои замечания и предложения по улучшению уличного освещения, системы водоснабжения и транспортного обслуживания. Многие вопросы глава Воскресенска взял на личный контроль.
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