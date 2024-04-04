04 апреля 2024, 16:52

Глава Воскресенска взял на контроль вопрос водоснабжения в поселке Виноградово

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Глава горского округа Воскресенск Алексей Малкин проведения встречу с жителями поселка Виноградово в формате выездной администрации. Его заместители и специалисты администрации ответили на вопросы жителей взяли их в работу.

Главными темами стали аспекты благоустройства, коммунальных услуг и социальной инфраструктуры. Жители высказали свои замечания и предложения по улучшению уличного освещения, системы водоснабжения и транспортного обслуживания. Многие вопросы глава Воскресенска взял на личный контроль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к паводкам.

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Благоустройство ЖКХ Воскресенск
04 апреля 2024, 17:19
Литературная кофейня открылась в Звенигороде
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Литературное кафе в фойе Манежа открылось в Звенигороде. Посетители выставок смогут не только приобщиться к искусству, но и выпить чашку отменного кофе с изысканным десертом, поучаствовать в интеллектуальных квестах, а также встретиться со знаменитыми писателями.

По словам владельца заведения Сергея Крячкова, в планах пристроить к кофейне летнюю веранду, где гости смогут попробовать и блюда разных кухонь мира.

«Мы украсили пространство кофейни телегой с декором и старинной посудой, поставили столики. Теперь на этой площадке в Манеже проходят „Писательские четверги“, развлекательные программы, люди устраивают деловые встречи», - рассказал Крячков.

В субботу 20 апреля в Манеже пройдет День кофе. Производитель напитка из деревни Грязь поделиться секретами приготовления, а также гостям покажут, как создать собственный рисунок на мастер-классе «Кофейная живопись.

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Кофе Музеи Писатели
04 апреля 2024, 17:13
Спасатели провели учебную эвакуацию на киностудии в Красногорске
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» провели учебную эвакуацию сотрудников и посетителей киностудии «Звезда» в кинотелевизионном комплексе «Главкино» городского округа Красногорск. Цель тренировки — довести до автоматизма навыки спасателей при чрезвычайных ситуациях.

По словам начальника 227-й пожарно-спасательной части Александра Смирнова, подобные занятия проводятся регулярно.

«По сигналу тревоги персонал и посетители по эвакуационным выходам покинули здание. Всего было эвакуировано 50 человек. Учение сопровождалось инструктажами от специалистов, которые вместе с сотрудниками административного здания отработали последовательность их действий при пожаре», - рассказал Смирнов.

Он добавил, что после тренировки специалисты напомнили сотрудникам киностудии правила поведения при пожаре, а также показали, как правильно пользоваться огнетушителем Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Красногорск Спасатели Эвакуации
04 апреля 2024, 17:13
Свыше 19 тысяч жителей Химок приняли участие в голосовании по благоустройству
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках активно идет онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голоса уже подали более 19 тысяч жителей, а помощь в участии оказывают свыше 100 волонтеров.

В списке для голосования - 11 общественных пространств, включая территории возле улицы Марии Рубцовой, ДК «Фирсановка», озера «Черное», поселка Лунево, деревни Шемякино и скверов микрорайона Подрезково. Пространство, набравшее больше всего голосов, будет обновлено к 2025 году.

Голосование открыто для всех граждан России старше 14 лет и проходит на официальном сайте или через волонтеров, которые дежурят на улицах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год.

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Благоустройство Химки
04 апреля 2024, 17:12
Новый сезон проекта «Театральный поединок» начнется в Дмитрове 8 апреля
Министерство культуры и туризма Московской области
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Пятый сезон проекта «Театральный поединок» стартует в Дмитрове 8 апреля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках проекта пройдут творческие встречи и импровизационные соревнования. Так, детский театр-студия «Колесо» примет в четвертый раз. В 2022 и 2023 годах команда стала победителем проекта.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Профессиональная, 92. Вход свободный по регистрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Туризм Театры Дмитров

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