Глава Воскресенска проверил работу котельной филиала «Уралхим»

«Проверил работу теплостанции химкомбината, которая обеспечивает теплом центральную часть города и сам завод. В нынешний отопительный сезон котельная охарактеризовала себя с положительной стороны», - отметил Малкин.

По его словам, в центре города перебоев с теплом нет, а котельная работает в штатном режиме. Сейчас на объекте работают три паровых котла и две паровые турбины. С понижением температуры здесь планируют включать еще один котел и турбину.

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