Глава Воскресенска проверил работу фабрики по производству обоев

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фабрика «Эрисманн» выпускает обои на флизелиновой основе в Воскресенске уже 20 лет. Предприятие с немецкими корнями делает ставку на качество и не боится конкуренции. За год здесь производят около 18 миллионов рулонов. Сегодня на предприятии работает более 300 сотрудников.

«Стараемся, чтобы все было качественно, красиво. Линии практически полностью автоматизированы. Реализация - это России и страны СНГ: Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия», - рассказала генеральный директор фабрики «Эрисманн» Светлана Пятанина.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин познакомился со всеми этапами производства, оценил ассортимент обоев и дизайнерскую студию.

«Прекрасно для жителей Воскресенска, что производство находится здесь. Оно работает с многими сетями, по видам продукции и по качеству не уступает мировым аналогам», - отметил Алексей Малкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фабрика «Эрисманн» выпускает обои на флизелиновой основе в Воскресенске уже 20 лет. Предприятие с немецкими корнями делает ставку на качество и не боится конкуренции. За год здесь производят около 18 миллионов рулонов. Сегодня на предприятии работает более 300 сотрудников.

«Стараемся, чтобы все было качественно, красиво. Линии практически полностью автоматизированы. Реализация - это России и страны СНГ: Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия», - рассказала генеральный директор фабрики «Эрисманн» Светлана Пятанина.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин познакомился со всеми этапами производства, оценил ассортимент обоев и дизайнерскую студию.

«Прекрасно для жителей Воскресенска, что производство находится здесь. Оно работает с многими сетями, по видам продукции и по качеству не уступает мировым аналогам», - отметил Алексей Малкин.