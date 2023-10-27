Глава Воскресенска проверил работу фабрики по производству обоев
Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил фабрику по производству обоев «Эрисманн». Он обсудил с руководством предприятия вопросы импортозамещения и планы по развитию.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
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Фабрика «Эрисманн» выпускает обои на флизелиновой основе в Воскресенске уже 20 лет. Предприятие с немецкими корнями делает ставку на качество и не боится конкуренции. За год здесь производят около 18 миллионов рулонов. Сегодня на предприятии работает более 300 сотрудников.
«Стараемся, чтобы все было качественно, красиво. Линии практически полностью автоматизированы. Реализация - это России и страны СНГ: Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия», - рассказала генеральный директор фабрики «Эрисманн» Светлана Пятанина.
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин познакомился со всеми этапами производства, оценил ассортимент обоев и дизайнерскую студию.
«Прекрасно для жителей Воскресенска, что производство находится здесь. Оно работает с многими сетями, по видам продукции и по качеству не уступает мировым аналогам», - отметил Алексей Малкин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Фабрика «Эрисманн» выпускает обои на флизелиновой основе в Воскресенске уже 20 лет. Предприятие с немецкими корнями делает ставку на качество и не боится конкуренции. За год здесь производят около 18 миллионов рулонов. Сегодня на предприятии работает более 300 сотрудников.
«Стараемся, чтобы все было качественно, красиво. Линии практически полностью автоматизированы. Реализация - это России и страны СНГ: Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия», - рассказала генеральный директор фабрики «Эрисманн» Светлана Пятанина.
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин познакомился со всеми этапами производства, оценил ассортимент обоев и дизайнерскую студию.
«Прекрасно для жителей Воскресенска, что производство находится здесь. Оно работает с многими сетями, по видам продукции и по качеству не уступает мировым аналогам», - отметил Алексей Малкин.