17 июля 2024, 20:52

Глава Воскресенска проверил готовность котельных к отопительному сезону

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Глава округа Воскресенск Алексей Малкин проверил ход работ по подготовке котельных к осенне-зимнему сезону. Готовность объектов в микрорайонах Цемгигант и Лопатинский, а также в городе Белоозерский комиссия оценила в 50%.

Вместе в главой Воскресенка Алексеем Малкиным котельные округа объехали заместитель главы Сергей Чувашов, директор воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Дмитрий Хрипунов, исполняющий обязанности прокурора округа Ахмед Медов и исполняющий обязанности руководителя воскресенского отдела Следственного комитета РФ Эльмир Гурбанов.

«Проверили готовность котельных к осенне-зимнему периоду в микрорайонах Цемгигант и Лопатинский, а также в городе Белоозерский. Данные объекты теплоснабжения готовы на 50%, ведутся активные работы по модернизации. Надеемся, что ООО „Газпром теплоэнерго МО“ в рамках концессионной программы подготовит сети и котельные до начала осенне-зимнего периода», - рассказал Сергей Чувашов.

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ЖКХ Отопление Воскресенск
17 июля 2024, 21:04
Бизнесменов Подмосковья пригласили на выставку в Узбекистане
Медиасток.рф
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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области объявил о возможности для предпринимателей принять участие в Automechanika Tashkent 2024. Мероприятие пройдет в столице Узбекистана с 23 по 25 октября.

Automechanika Tashkent является крупнейшей выставкой в области автокомпонентов, запасных частей и оборудования для автосервиса в Узбекистане и Центральной Азии. В рамках выставки будут представлены различные разделы, включая автозапчасти, аксессуары, диагностическое оборудование, масла и другие комплектующие.

Участие в мероприятии позволит бизнесменам продемонстрировать свою продукцию широкому кругу потенциальных клиентов, а также наладить контакты с производителями и продавцами автозапчастей.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте до 10 сентября. Ответы на все вопросы о мероприятии можно получить у специалиста Фонда поддержки ВЭД Подмосковья по телефону: 7 (495) 150-39-41 (доб. 18) или по электронной почте: ddo@exportmo.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Бизнес Узбекистан
17 июля 2024, 20:35
Свыше 7 миллиардов рублей инвестируют в проекты без тендеров в Подмосковье
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Девять соглашений о реализации инвестиционных проектов на земле, предоставленной без проведения торгов, подписали в Подмосковье с начала года. Объекты создадут новые рабочие места для жителей региона.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что с начала года инвестиционный блок правительства заключил девять соглашений на общую сумму в 7,1 миллиарда рублей, что приведет к созданию более 320 новых рабочих мест в регионе.

«Каждого инвестора сопровождает персональный менеджер Мининвеста в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье», - добавила Зиновьева.

Например, в городском округе Бронницы компания «Агрос» осуществляет строительство гостиничного комплекса. Инвестор получил муниципальный земельный участок для осуществления проекта без проведения торгов. Стоимость инвестиций в проект оценивается в 195 миллионов рублей. Планируется завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию к 2027 году.

Согласно условиям передачи земельного участка в аренду без проведения торгов, инвестор имеет право в последующем выкупить его, если выполнены все обязательства. Сумма выкупа составляет всего 15% от кадастровой стоимости участка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Рабочие места Промышленность
17 июля 2024, 20:22
Ветераны Лобни отметили 80-летие освобождения Белоруссии от фашистов
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Ветераны «Боевого братства» и Совета ветеранов Лобни поучаствовали в мероприятии по случаю 80-летия освобождения Белоруссии от фашистов. Организовал мероприятие Совет ветеранов округа Долгопрудный. Собравшихся ждали беседы, конкурсы и песни.

Встреча прошла 16 июля. На ней собрались ветераны из разных городов.

Участники вспоминали военные события, делились рассказами о боях и борьбе с врагом, участвовали в тематических конкурсах и пели белорусские песни.

Ветераны почтили память героев Великой Отечественной войны и отметили, что сегодня важно уважать и сохранять историческую память.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Ветераны Великая Отечественная война
17 июля 2024, 20:05
Неделя правовой помощи прошла в Подмосковье
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Общероссийское мероприятие «Неделя правовой помощи» проходит во всех регионах России. Основная задача — донести те правовые моменты, которые возможно непонятны семьям. Подробностями поделилась главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаев в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Общероссийское мероприятие «Неделя правовой помощи» проходит во всех регионах России. Основная задача - донести те правовые моменты, которые возможно непонятны семьям. Подробностями поделилась главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаев в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

В неделе правовой помощи приняли участие не только юристы, но и врачи. Ценную информацию доносили до беременных женщин, семей с детьми инвалидами и несовершеннолетними.

«Уделили особое внимание будущим папам, ведь в Подмосковье есть особая гордость - школа отцов», - указала Нисо Одинаев.

Специалист подчеркивает, что в организации недели правовой помощи помогло Министерство здравоохранения Московской области, а также Научно-исследовательский клинический институт «Детство».

«Подготовили очень интересные темы и мероприятия, в которых могли принять участие все семьи Подмосковья», - отметила специалист.

В ходе мероприятий родители и подростки смогли получить ответы на волнующие вопросы. Неделя показала, что спрос на проведение подобных консультаций очень высокий в Подмосковье.

«Мы выделили пять ключевых вопросов. Есть масса проблем беременных женщин и кормящих женщин, которые связаны с трудовыми функциями. К тому же, были многодетные семьи, которые смогли узнать о своих правах», - поделилась Нисо Одинаев.

Специалист подчеркивает, что вся правовая информация о мероприятиях размещена на портале « Детство ». Именно там можно найти ответы на все волнующие вопросы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Семья

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