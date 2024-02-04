04 февраля 2024, 14:08

Глава Воскресенска провел выездную встречу с жителями в Белоозерском

Unsplash
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Очередная выездная администрация под руководством главы округа прошла в Белоозерском. Основная масса обращений традиционно затронула сферу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

В этот раз на встречу пришло много жителей. Их обращения зафиксировали в письменном виде и передали профильным специалистам. Жители затронули проблемы теплоснабжения квартир, благоустройства территорий, а также медицинского обслуживания.

«Очень много житейских вопросов - вопрос получения жилья, вопрос по соседям, которые не пускают в квартиру. Кому-то мы даем правовые решения, в основном сразу определяемся по датам, когда выйдем, когда поможем, когда сделаем. Будем здесь работать до последнего жителя, пока на все вопросы не ответим», - подчеркнул глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В ходе выездной администрации жители всегда могут проконсультироваться по интересующему вопросу и высказать предложения по улучшению качества жизни в городе. В следующий раз глава Воскресенска планирует встречу с жителями села Косякова.

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Благоустройство Воскресенск
04 февраля 2024, 14:49
Международная акция «Книжная ночь Гарри Поттера» прошла в Шатуре
Мартыненко Михаил
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Международная акция «Книжная ночь Гарри Поттера» прошла в библиотеке на проспекте Борзова в Шатуре. Она собрала множество поклонников творчества Джоан Роулинг.

Посетители библиотеки окунулись в мир магии и волшебства, представленный в книгах. Для них провели конкурсы, викторины и игры, которые позволили зрителям почувствовать себя частью волшебного мира Гарри Поттера.

«Всемирный день Гарри Поттера в нашей библиотеке стал увлекательным праздником для всех фанатов и прекрасным событием, способствующим развитию культуры чтения и воображения. Такое мероприятие позволяет зажечь огонь в сердцах молодых поколений, вдохновить их на чтение», - рассказала библиотекарь Анна Каналина.

«Книжная ночь Гарри Поттера» показала, что книги о юном волшебнике не теряют своей актуальности и после многих лет с момента первой публикации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона.

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Шатура Гарри Поттер
04 февраля 2024, 14:34
Свыше 100 встреч с представителями бизнес-сообществ прошло в Химках в 2023 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В течение 2023 года Торгово-промышленная палата Московской области в городском округе Химки провела свыше 100 встреч с представителями местных бизнес-сообществ. Мероприятия были направлены на оказание консультационной поддержки предпринимателям, а также на помощь в развитии и реализации стартапов и различных бизнес-проектов.

Основной задачей Торгово-промышленной палаты является объединение усилий предпринимателей для совместного решения профессиональных задач. В этом направлении ведется сотрудничество не только с представителями бизнеса, но и с городской администрацией, налоговой службой, прокуратурой и другими контрольно-надзорными органами.

«За прошлый год мы решили свыше 50 вопросов, поступивших от наших предпринимателей. Вместе с коллегами помогаем компаниям развиваться, работаем с сертификацией. Кроме того, содействуем предпринимателям в демонстрации их продукции на площадках в экспоцентрах и организации выставочных мероприятий», - поделился депутат городского округа Химки и руководитель местного отделения Торгово-промышленной палаты Московской области Артур Каримов.

Для удобства предпринимателей и жителей города в Химках функционирует Единый центр бесплатной юридической помощи. Центр проводит прием граждан с 10:00 до 14:00 каждую пятницу и предоставляет широкий спектр юридических услуг. Помимо этого, местные предприниматели могут получить поддержку и консультации по правовым вопросам через центр «Мой бизнес».

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Химки Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
04 февраля 2024, 14:21
Новую школу на 1,1 тысячи мест в 5-м микрорайоне Жуковского достроят к сентябрю
Дмитрий Павлов
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Учащиеся школы № 10 в Жуковском переедут в строящееся здание новой школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, в 5-м микрорайоне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Жуковского Борис Аубакиров.

Четырехэтажное здание общей площадью более 16,8 тысячи квадратных метров будет состоять из секций-блоков начальной школы на 400 учащихся, а также основной и старшей школы на 700 учеников. В школе будет два спортивных зала с раздевалками, душевыми и тренерскими, актовый зал с эстрадой и артистическими помещениями, библиотечно-информационный центр, пищеблок и многое другое.

«Открыть новую школу в 5-м микрорайоне, строительство которой началось в начале прошлого года, мы планируем уже 1 сентября 2024 года. Знаю, что у многих жителей города возникает вопрос о том, кто будет учиться в новом здании. Отвечаю. В новое здание, которое сейчас строится, переедет школа № 10», - написал Борис Аубакиров.

Мест в новой школе хватит всем детям, проживающим в 5-м микрорайоне. При этом те, кто сейчас учится в школе № 10, смогут выбрать: или продолжить учебу в родной школе, или перейти в другую, ближе к дому. В начале недели глава Жуковского провел очередной осмотр стройплощадки новой школы на 1,1 тысячи мест и лично убедился в качестве работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

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Школы Строительство Жуковский
04 февраля 2024, 14:05
Жители Серебряных Прудов почтили память земляка — героя Сталинградской битвы Василия Чуйкова
пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
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День воинской славы отметили в Серебряных Прудах. Праздник связан с победой нашего народа в Сталинградской битве.

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Серебряные Пруды очень тесно связаны с этим событием - 62 армией на сталинградском фронте командовал уроженец городского округа Василий Иванович Чуйков, дважды Герой Советского Союза. Именно генерал Чуйков переломил ход одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной.

«В России отмечают день воинской славы, он связан с победой нашего народа в Сталинградской битве. Серебряные Пруды очень тесно связаны с этой историей, так как 62 армией на сталинградском фронте командовал наш прославленный земляк Василий Иванович Чуйков дважды Герой Советского Союза», - глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

В Серебряных Прудах есть площадь имени Василия Чуйкова. Имя дважды Героя Советского Союза носит школа. В эту дату ежегодно проходит конференция и традиционное возложение цветов к памятнику герою города.

«Многие воюют по его лекалам, то есть такой термин как „активная оборона“, „штурмовые отряды“ они были заложены в Сталинграде. Сейчас этим тоже пользуются. В дальнейшем если будут наступать наши войска, как наступал генерал Чуйков, они точно победят», - прокомментировал внук маршала Чуйкова Николай Чуйков.

История Серебряные пруды

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