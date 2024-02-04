Глава Воскресенска провел выездную встречу с жителями в Белоозерском

В этот раз на встречу пришло много жителей. Их обращения зафиксировали в письменном виде и передали профильным специалистам. Жители затронули проблемы теплоснабжения квартир, благоустройства территорий, а также медицинского обслуживания.

«Очень много житейских вопросов - вопрос получения жилья, вопрос по соседям, которые не пускают в квартиру. Кому-то мы даем правовые решения, в основном сразу определяемся по датам, когда выйдем, когда поможем, когда сделаем. Будем здесь работать до последнего жителя, пока на все вопросы не ответим», - подчеркнул глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В ходе выездной администрации жители всегда могут проконсультироваться по интересующему вопросу и высказать предложения по улучшению качества жизни в городе. В следующий раз глава Воскресенска планирует встречу с жителями села Косякова.

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