Глава Воскресенска поздравил с юбилеем ветерана труда Надежду Горулеву

Большую часть своей жизни Надежда Дмитриевна вместе с мужем проработала на Воскресенском химическом комбинате. После ухода не пенсию женщина сочиняет стихи, любит проводить время на даче и в кругу родных.

«Очень веселая, с хорошим чувством юмора. Трудно поверить, что на долю этой женщины выпало страшное время Великой Отечественной войны, которую она застала в Тульской области. Ребенком пережила оккупацию деревни, сожженной немцами при отступлении. Такое не забывается», - отметил Алексей Малкин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин передал Надежде Горулевой поздравления и подарки от президента России и губернатора Московской области.