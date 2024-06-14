Глава Воскресенска поздравил медработников округа с праздником

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева произнесли со сцены слова благодарности.

«Дорогие медработники, ваш труд неоценимо важен, вы - настоящие герои нашего времени! Спасибо вам за заботу, профессионализм и самоотверженность. Низкий поклон за высокий и благородный труд, за терпение, за бессонные ночи и спасенные жизни! С праздником!», - отметил Алексей Малкин.

Сотрудники Воскресенской больницы получили награды от министерства здравоохранения и губернатора Московской области, Московской областной Думы и главы городского округа Воскресенск.

Также активисты Молодой гвардии поздравили медработников в новом фельдшерском пункте поселка Виноградово, открытом в 2022 году. Медицинских работников поблагодарили за добросовестный труд и вручили подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».