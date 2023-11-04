Глава Воскресенска посетил завод по изготовлению отделочных материалов из стекла

На заводе работают четыре технологические линии, все они максимально автоматизированы. Основная линия занимается производством нетканого стеклохолста, другие - выпуском комбиматериалов и нетканых стеклянных сеток. Продукцию широко применяют в строительной отрасли.

Исполняющий обязанности гендиректора завода «Никогласс» Иван Грачев вкратце описал и продемонстрировал Алексею Малкину механизм производства.

«Стекло засыпается в бункеры-дозаторы, автоматически считается необходимое количество для дозировки в соответствии с заданием. Внутри белая вода, в этой воде стекло распределяется равномерным образом по объему и затем подается в формующую машину», - рассказал он.

Практически все производимые материалы служат потом основой для нанесения битумного покрытия, добавил Грачев.

Главу Воскресенска заинтересовали не только производственные моменты, но и условия труда, зарплаты сотрудников. На заводе трудятся почти 100 человек, в основном это жители округа.

«Очень приятно, что предприятие работает, развивается. Мы со своей стороны с данной компанией ведем плотное сотрудничество: выделяем землю, помогаем с коммуникациями. Это взаимовыгодное сотрудничество: она дает рабочие места и валовый продукт для городского округа, а мы ей помогаем развиваться», - отметил Алексей Малкин.

Предприятие планирует поддерживать высокие производственные темпы и выпускать качественные, эффективные и доступные строительные материалы.