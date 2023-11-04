Глава Воскресенска посетил завод по изготовлению отделочных материалов из стекла
Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил завод по изготовлению отделочных материалов из стекла «Никогласс». Предприятие, входящее в корпорацию «ТехноНИКОЛЬ», работает в городском округе с 2005 года, его основной продукт — нетканый стеклохолст. Производственная мощность завода достигает 200 миллионов квадратных метров продукции в год. Глава округа познакомился с изделиями и оценил современный подход к выпуску стеклохолстов.
На заводе работают четыре технологические линии, все они максимально автоматизированы. Основная линия занимается производством нетканого стеклохолста, другие - выпуском комбиматериалов и нетканых стеклянных сеток. Продукцию широко применяют в строительной отрасли.
Исполняющий обязанности гендиректора завода «Никогласс» Иван Грачев вкратце описал и продемонстрировал Алексею Малкину механизм производства.
«Стекло засыпается в бункеры-дозаторы, автоматически считается необходимое количество для дозировки в соответствии с заданием. Внутри белая вода, в этой воде стекло распределяется равномерным образом по объему и затем подается в формующую машину», - рассказал он.
Практически все производимые материалы служат потом основой для нанесения битумного покрытия, добавил Грачев.
Главу Воскресенска заинтересовали не только производственные моменты, но и условия труда, зарплаты сотрудников. На заводе трудятся почти 100 человек, в основном это жители округа.
«Очень приятно, что предприятие работает, развивается. Мы со своей стороны с данной компанией ведем плотное сотрудничество: выделяем землю, помогаем с коммуникациями. Это взаимовыгодное сотрудничество: она дает рабочие места и валовый продукт для городского округа, а мы ей помогаем развиваться», - отметил Алексей Малкин.
Предприятие планирует поддерживать высокие производственные темпы и выпускать качественные, эффективные и доступные строительные материалы.