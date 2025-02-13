13 февраля 2025, 12:04

Глава Воскресенска побывал на экскурсии в тепличном комплексе «Подмосковье»

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В Воскресенске продолжает активное развитие тепличный комплекс «Подмосковье». Здесь в экологически чистых условиях выращивают томаты и листовой салат. Накануне экскурсию по сельхозпредприятию провели для главы округа.

В тепличном комплексе «Подмосковье» выращивают четыре гибрида томатов различной формы и два вида листового салата. Уникальная линия упаковки позволяет салату храниться до 30 дней.

За сутки на здесь собирают порядка 25 тысяч штук салата. Глава округа познакомился со всеми этапами производства, обсудил с руководством дальнейшие планы по развитию и оценил вкус выращенных томатов.

«Они хотят дальше развиваться, мы предоставим все возможности, которые зависят от муниципалитета - например, по выделению земли. Проговорили вопрос о специалистах, которые учатся и приезжают с других регионов, мы готовы выделить землю под строительство жилья. Это важно, мы это всё проговорили, мы поможем с решением всех этих вопросов», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Сегодня в тепличном комплексе работают чуть более 1000 сотрудников, большинство из которых жители Воскресенска. Это единственное предприятие Московской области, которое прошло сертификацию Роскачества и получило право маркировать продукцию знаком «Зеленый эталон».

На предприятии активно реализуют программу по импортозамещению. В ближайших планах у руководства построить селекционно-семеноводческий центр. Это позволит вывести процесс выращивания продукции на новый уровень - разработать свои сорта томатов, огурцов и салатаи повысить урожайность.

Еда Сельское хозяйство Воскресенск
13 февраля 2025, 12:39
Свыше 30 тонн елей собрали на переработку в Подмосковье после новогодних праздников
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Акция по сбору живых елей на переработку завершилось в Подмосковье. Специалисты получили более 30 тонн деревьев.

Больше всего деревьев сдали жители Сергиева Посада, Ступина, Богородского и Ленинского округов. По словам главы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислава Мурашова, всего на территории региона работали более 260 пунктов приема деревьев.

«Для удобства жителей в этом году большинство точек было установлено вблизи МКД. За два года сбор живых деревьев в регионе уменьшился почти на 100 тонн - это позволяет сделать вывод о том, что с каждым годом все больше жителей делают выбор в пользу искусственных елей», - сказал он.

Ели отвезли на комплексы по переработке, а также фермы и специализированные заводы. Так, один ломовоз получило деревоперерабатывающее предприятие в Электрогорске. Там хвойные превратят в щепу для благоустройства парков.

Переработка Экология
13 февраля 2025, 12:08
Мужчину со злокачественной опухолью губы спасли в онкодиспансере Подмосковья
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Врачи Московского областного онкологического диспансера спасли мужчину со злокачественной опухолью на губе. Пациент целый год пытался лечиться самостоятельно, а к медикам обратился, когда ему стало сложно есть и разговаривать.

Врачи обследовали 64-летнего мужчину и выявили у него рак красной каймы нижней губы.

«Операция требовала высокой точности и профессионализма, поскольку важно было не только удалить опухоль полностью, но и сохранить функции лица пациента», - отметила исполняющая обязанности заведующего отделением опухолей головы и шеи № 8 областного онкодиспансера Наталья Мищенко.

Хирурги при помощи современных технологий не только избавились от новообразования, но и реконструировали пораженную область. Особые методики позволили минимально травмировать ткани и восстановить вид губы.

Всего через несколько недель после вмешательства пациент вернулся к обычному образу жизни. Он продолжает наблюдение у врача-онколога.

Гражданам напоминают, что в успешном лечении рака ключевую роль играет ранняя диагностика.

Врачи Рак Больница в Коммунарке Онкология
13 февраля 2025, 12:08
Жители Подмосковья подали 110 тысяч заявок на регистрацию недвижимости в январе
БТИ МО
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В январе в Московской области приняли 110 тысяч заявлений на учет и регистрацию недвижимости. Для повышения качества услуг Росреестр активно использует в обработке обращений цифровые технологии.

Более девяти тысяч заявлений касаются регистрации объектов в рамках единой процедуры. Около шести тысяч обращений жители Подмосковья подали на регистрацию ипотеки, причем около 93% из них - в электронном виде. В ведомство также поступили четыре тысячи заявлений на регистрацию договоров долевого участия, из которых примерно 97% оформили через интернет.

«В настоящее время на официальном сайте Росреестра доступны все наиболее востребованные услуги: государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости и другие», - напомнила начальник отдела организации и контроля Управления службы Ольга Козлова.

Недвижимость
13 февраля 2025, 12:08
Финал чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Красногорске в выходные
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Финальный этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет на стадионе «Зоркий» в Красногорске 15 и 16 февраля. На время соревнований будут перекрыты несколько улиц города.

Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщило, что на чемпионате выступят лучшие гонщики России.

Дети до семи лет смогут посетить мероприятие бесплатно, остальным желающим придется купить билеты.

Жителей Красногорска предупредили, что в выходные с 10:00 до 21:00 будут перекрыты улицы Маяковского и Пионерская. Движения на улице Советская не будет с 00:00 до 21:00.

Красногорск Спортсмены Мотоциклы

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