Глава Воскресенска побывал на экскурсии в тепличном комплексе «Подмосковье»

В тепличном комплексе «Подмосковье» выращивают четыре гибрида томатов различной формы и два вида листового салата. Уникальная линия упаковки позволяет салату храниться до 30 дней.

За сутки на здесь собирают порядка 25 тысяч штук салата. Глава округа познакомился со всеми этапами производства, обсудил с руководством дальнейшие планы по развитию и оценил вкус выращенных томатов.

«Они хотят дальше развиваться, мы предоставим все возможности, которые зависят от муниципалитета - например, по выделению земли. Проговорили вопрос о специалистах, которые учатся и приезжают с других регионов, мы готовы выделить землю под строительство жилья. Это важно, мы это всё проговорили, мы поможем с решением всех этих вопросов», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Сегодня в тепличном комплексе работают чуть более 1000 сотрудников, большинство из которых жители Воскресенска. Это единственное предприятие Московской области, которое прошло сертификацию Роскачества и получило право маркировать продукцию знаком «Зеленый эталон».

На предприятии активно реализуют программу по импортозамещению. В ближайших планах у руководства построить селекционно-семеноводческий центр. Это позволит вывести процесс выращивания продукции на новый уровень - разработать свои сорта томатов, огурцов и салатаи повысить урожайность.