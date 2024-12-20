Глава Воскресенска обсудил с предпринимателями развитие местного бизнеса

Глава городского округа отметил важность продвижения бренда «Сделано в Воскресенске». По его словам, продукция местных предприятий обладает высоким качеством и конкурентоспособностью. «Нам есть, что предложить потребителям. Мы будем продвигать товары воскресенских производителей по всему Подмосковью, уделяя внимание и развитию культурной, и туристической привлекательности города», - заявил Малкин.

На встрече представители бизнеса обсудили проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства, новые экономические и налоговые инициативы, а также планы по улучшению инвестиционного климата в округе. Идеи, озвученные участниками, будут рассмотрены для включения в стратегию развития Воскресенска на следующий год.