Глава Воскресенска Малкин заявил о стабильной работе всех котельных в регионе
Все котельные в Воскресенске работают в штатном режиме. Об этом заявил глава городского округа Алексей Малкин в Telegram-канале.
«Вместе с министром энергетики Московской области Александром Самариным объехали объекты теплоэнергетики городского округа Воскресенск. В том числе проехали на котельную на улице Мичурина, здесь есть вопросы по тепловым параметрам», - написал он.
Также Малкин с Самариным посетили Воскресенскую областную больницу на улице Гражданской. Из учреждения пожаловались на перебои с температурным режимом. После посещения наметили решение ситуации.
Сейчас все котельные в округе работают, некоторые технологические моменты будут оперативно устранять, подчеркнул глава округа.
Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Московской области сообщили, что сотрудники компании «Россети Московский регион» провели аварийно-восстановительные работы в двух деревнях Павлово-Посадского городского округа - Носырево и Кузнецы. Там из-за перегрузки отключался свет и повредилась кабельная линия.