Глава Воскресенска Малкин заявил о стабильной работе всех котельных в регионе

«Вместе с министром энергетики Московской области Александром Самариным объехали объекты теплоэнергетики городского округа Воскресенск. В том числе проехали на котельную на улице Мичурина, здесь есть вопросы по тепловым параметрам», - написал он.

Также Малкин с Самариным посетили Воскресенскую областную больницу на улице Гражданской. Из учреждения пожаловались на перебои с температурным режимом. После посещения наметили решение ситуации.

Сейчас все котельные в округе работают, некоторые технологические моменты будут оперативно устранять, подчеркнул глава округа.

Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Московской области сообщили, что сотрудники компании «Россети Московский регион» провели аварийно-восстановительные работы в двух деревнях Павлово-Посадского городского округа - Носырево и Кузнецы. Там из-за перегрузки отключался свет и повредилась кабельная линия.