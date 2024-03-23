Глава Воскресенска Малкин сдал кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall

По его словам, количество россиян, желающих помочь нуждающимся, показало, что наша страна едина.

«Сам лично сдал кровь. Очень приятно, что здесь много неравнодушных жителей. Все ждут своей очереди, хотят сдать кровь. Это еще раз показывает то, что мы единая страна», - рассказал Малкин.

Также он напомнил, что на территории округа запрещены все массовые мероприятия.

Заведующая ОСП «Воскресенск» Наталья Викулова поблагодарила жителей округа за помощь.

«Люди откликнулись, приходят. Очень много сегодня первичных доноров, которые от всей души хотят помочь пострадавшим. Хотим выразить огромную благодарность тем, кто откликнулся, кто приходит», - отметила Викулова.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.