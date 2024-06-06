06 июня 2024, 19:44

Глава Воскресенска Малкин провел встречу с директором завода «Крайзель Рус»

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Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил территорию воскресенского завода «Крайзель Рус». С руководством и коллективом предприятия на встрече обсудили текущие вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Алексей Малкин отметил, что в условиях санкций против России особенно важно поддерживать такие производства и укреплять связи.

Завод специализируется на производстве сухих строительных смесей с проектной мощностью более 200 тысяч тонн в год. На российском рынке предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер, предоставляющий высококачественные материалы.

Отметим, что встреча прошла в рамках партийного проекта «Предпринимательство», направленного на улучшение условий для развития предпринимательской деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Воскресенск
06 июня 2024, 19:58
Капитальный ремонт школы в селе Кострово под Истрой завершат к сентябрю
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Капитальный ремонт Костровской школы выполнен на 50%. Школа была построена почти 80 лет назад и за это время полностью ее ни разу не ремонтировали.

Кроме замены инженерных коммуникаций, фасада, крыши и внутренней отделки изменят также и планировку первого этажа учебного заведения. На объекте работает 44 строителя, чтобы уже к первому сентября школа заработала и приняла учеников в обновленные стены. Работники уже приступили к системе вентиляции и ремонту кровли, а также во всех классах, актовом зале, столовой и коридорах проводится монтаж новой электропроводки, штукатурят стены, потолки и полностью меняют полы.

Демонтажные работы почти завершены, а общестроительные выполнены более чем на 57%. К сентябрю работы завершат.

После завершения капитального ремонта для школы закупят новое оборудование: парты, стулья, доски, новую мебель в столовую и в актовый зал. А расширение кабинетов сделает их более светлыми и комфортными для учебного процесса. Открытия школы ждут более 450 учеников, а также сами учителя.

Напомним, что капремонт осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Истра Строительство
06 июня 2024, 19:38
Неделя приемов граждан по вопросам материнства и детства началась в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Тематическую неделю приемов граждан по вопросам материнства и детства открыла руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Юлия Захаренкова. Жителей посвятили в государственные программы поддержки семей с детьми.

Юлия Захаренкова произнесла приветственную речь и затронула вопрос организации летнего детского отдыха и выплат беременным женщинам.

«Обращения химчанок приняты в работу и переданы в Управление социальной защиты и профильные службы для детальной отработки вопросов. Ответы передадим заявительницам в удобном для них формате сразу после получения информации от организаций-партнеров», - рассказала Юлия Захаренкова.

Также на открытии заявили, что особое внимание будет уделяться адресной социальной помощи семьям с детьми.

«Народная программа партии уделяет особое внимание поддержке семей по целому ряду направлений: поддержка многодетных и малообеспеченных семей, расширение сферы применения материнского капитала, развитие системы налоговых льгот и субсидий для многодетных семей, обеспечение комплексной безопасности детства, а также помощь семьям участников специальной военной операции», - рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Отметим, что в Химках регулярно организуют приемы граждан. Жители могут обсудить со специалистами вопросы ЖКХ, благоустройства, социальной поддержки и медицины. Местные депутаты беседуют с химчанами не только очно, но и в домовых чатах.

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Дети Химки Семья Депутаты
06 июня 2024, 19:37
Футбольный турнир среди мам прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Соревнования по женскому футболу среди мам «Да! Мы в спорте» провели в Химках. На поле вышли свыше 30 спортсменок из трех местных команд — «МамСити», «Кутузово» и «НеМамкай».

Первый матч завершился победой «МамСити» над «Кутузово» с результатом 2:1. Голы забили Анастасия Пахомова и Юлия Львович. Следующую игру «МамСити» вели против «НеМамкай» и выиграли ее со счетом 1:0. Очки для команды заработала руководитель «МамСити» Екатерина Сурина.

«Мы - мамы, мамы футболистов. Наши дети занимаются также в Химках, защищают наш город. Команда состоит из предпринимательниц, педагогов, инженеров, руководителей высшего звена и даже девушек из оборонной промышленности. Все пришли с нуля и достигли своего уровня», - рассказала капитан команды «МамСити» Екатерина Николаева.

Серебро заслужила команда «Кутузово». Они обыграли «НеМамкай» с результатом 2:1. Призерам достались бесплатные билеты в кино.

«МамСити» - первая в Химках футбольная команда матерей. Спортсменки уже побеждали в серебряном кубке Московской федерации футбола. Также они ежегодно проводят местные турниры и участвуют в московских и областных.

«К команде притягиваются очень активные девушки совершенно из разных сфер, разного возраста - от 18 до 50. У нас команда единомышленниц, мы объединены поддержкой друг друга. Да, возможно, мы не столько техничны, профессиональны, но мы даём огромный заряд энергии, выкладываемся на поле, это очень зрелищно и ярко. Мужчины не смеются над нами, а даже восхищаются», - поделилась руководитель команды «МамСити» и организатор проекта «Да! Мы первые в спорте» Екатерина Сурина.

Следующий турнир объединения «Да! Мы в спорте» пройдет 12 июня в торгово-развлекательном центре МЕГА. Дети и гости соревнований смогут не только поддержать родных, но и принять участие в мастер-классах.

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Дети Химки Футбол
06 июня 2024, 19:36
Фигуристки из Химок стали призерами областного турнира
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученицы спортивных школ по зимним видам спорта из Химок выступили от округа на областном турнире по фигурному катанию. Девушки заняли первые, вторые и третьи места. Всего за победу боролись свыше ста фигуристов.

Во втором юношеском разряде золото взяла химчанка Агата Кисель, а в третьем - воспитанница школы фигурного катания памяти Людмилы Пахомовой София Зыкова. Виктория Добросудова заняла второй место в первом юношеском разряде. Программу «Юный фигурист» на бронзу откатала Елена Саенко.

«Искренне поздравляю девочек и желаю всегда быть на высоте своих возможностей, талантов, способностей. Пусть ваше стремление непременно знаменуется победой. Желаю сил, энтузиазма и бесконечной веры в себя», - поделилась муниципальный депутат Юлия Мамай.

Напомним, что ранее ученица спортивной школы по зимним видам спорта выступила от Химок на московском турнире «Летние звездочки». Семилетняя фигуристка взяла бронзу в начальной группе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Фигурное катание Школы Химки Золото

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