Глава Воскресенска Малкин: местные призывники будут с гордостью нести службу

Глава городского округа подчеркнул, что срочников не привлекут к задачам специальной военной операции. Всех призывников направят на прохождение военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории страны.

«Каждый из тех, с кем мне довелось пообщаться, продемонстрировал свою готовность служить в армии. Уверен, что эти ребята с гордостью будут нести службу в армии и защищать наши ценности», - отметил Алексей Малкин.

Напомним, что под призыв попадают молодые люди от 18 до 30 лет, ранее не проходившие срочную службу.

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