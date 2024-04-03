Глава Воскресенска Малкин: местные призывники будут с гордостью нести службу
В России с 1 апреля началась весенняя призывная кампания. Глава Воскресенска Алексей Малкин высоко оценил готовность местных призывников служить в армии.
Глава городского округа подчеркнул, что срочников не привлекут к задачам специальной военной операции. Всех призывников направят на прохождение военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории страны.
«Каждый из тех, с кем мне довелось пообщаться, продемонстрировал свою готовность служить в армии. Уверен, что эти ребята с гордостью будут нести службу в армии и защищать наши ценности», - отметил Алексей Малкин.
Напомним, что под призыв попадают молодые люди от 18 до 30 лет, ранее не проходившие срочную службу.
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